Изпепеляващата любов на дъщерята на българския премиер. Кървавата й нощ

В аналите на българската култура няма друга любовна история, която да е толкова драматична, страстна и белязана от съдбоносен фатализъм, колкото тази между поета Пейо Яворов и Лора Каравелова. Тяхната връзка не е просто романс, а истинско емоционално торнадо, което издига двама от най-красивите и интелигентни българи на миналия век до върховете на блаженството, за да ги завлече бързо след това в бездната на смъртта. Това е разказ за ревност, гордост и една любов, която се оказа твърде голяма за този свят.

Срещата на два коренно различни свята

Всичко започва през далечната 1906 година по време на излет в Драгалевския манастир. Лора е дъщеря на покойния премиер Петко Каравелов – софийска изискана дама, възпитавана във френски пансиони, символ на градския аристократизъм и красота. Яворов е мрачен, гениален поет, бунтовник от македонските чети, чиито очи крият дълбока тъга. Макар искрата да пламва веднага, съдбата ги разделя за няколко години, през които Лора е принудена от майка си да сключи нещастен брак по сметка, а Яворов изживява своята чиста и платонична любов с Мина Тодорова. Едва след трагичната смърт на Мина в Париж и развода на Лора, двамата се срещат отново в Града на светлината, за да слеят душите си завинаги.

Страст, облечена в оковите на ревността

През 1912 година Лора и Яворов се венчават тайно в София, но семейното им гнездо бързо се превръща в бойно поле. Лора обича поета с обсебваща, дива страст и изисква цялото му същество, докато Яворов, погълнат от работата си в Народния театър и каузата на Македония, има нужда от свобода и уединение. Красивата Каравелова не може да понесе мисълта, че съпругът ѝ принадлежи на света, и започва да вижда съпернички във всяка жена, която го поглежда. Всекидневните скандали, последвани от бурни сцени на разкаяние и сълзи, постепенно изтощават поета, който започва да усеща брака им не като спасение, а като тежък оков.

Кървавата нощ в София

Трагичната развръзка настъпва на 29 ноември 1913 година в малкия им апартамент на улица „Раковски“. След поредния пристъп на безумна ревност след гостуване у приятели, Лора грабва пистолета на Яворов. В опит да го сплаши или в момент на пълно увлечение от депресията, тя го насочва към гърдите си. Поетът се опитва да издърпа оръжието, но отекват фатални изстрели – Лора пада мъртва на пода. Съкрушен от ужас и осъзнавайки, че животът му е свършил, Яворов насочва дулото към собственото си слепоочие и стреля. Куршумът обаче не го убива, а само скъсва зрителния му нерв, оставяйки го сляп в свят, който веднага го обвинява в убийство.

Проклятието на слепотата и последният изход

Обществото и пресата в София проявяват невиждана жестокост към незрящия поет, обявявайки го за екзекутор на красивата си съпруга. Процесът срещу него се превръща в публичен линч, а близките на Лора правят всичко възможно да го съсипят финансово и морално. Измъчван от физическа болка, бедност и загуба на зрението, но най-вече от липсата на своята Лора, Яворов не издържа. Една година по-късно, през октомври 1914 година, поетът приема голяма доза отрова и се застрелва повторно, за да бъде сигурен, че този път ще се събере с любимата си в отвъдното.

