Докато Европа е на нокти: Президентът Йотова се изправи срещу тероризма

„Осъждам категорично всеки акт на тероризъм, независимо от неговите мотиви!“ С тези безкомпромисни и остри думи президентът на България Илияна Йотова реагира извънредно на бруталната ислямистка атака, която почерни германската столица по време на Берлин Прайд. В официално изявление, разпространено в медийното пространство, българският държавник изрази пълна и безусловна солидарност с народа на Германия и федералните власти в този критичен за цяла Европа момент.

Позицията на Йотова е директен шамар срещу опитите за оправдаване на радикалната агресия и поставя България на първа линия в защитата на европейските ценности.

Безпощадна присъда: Тероризмът няма оправдание

В емоционалния си и твърд коментар българският президент подчерта, че нито една политическа, религиозна или идеологическа кауза не може да бъде параван за масови убийства. „Подобни престъпления са брутално посегателство не само срещу невинния човешки живот, но и срещу самите основни ценности, върху които е изградено нашето свободно общество“, заяви категорично Илияна Йотова.

Тя изрази своите най-дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите при зверското нападение в парка „Тиргартен“, където микробус и нападател с мачете превърнаха празничния ден в масово клане.

Европа на нокти: Време е за общ фронт

Позицията на „Дондуков“ 2 идва в момент, в който сигурността на Стария континент буквално виси на косъм, а Германия официално вдигна нивата на заплаха от „абстрактна“ към реална и „висока“. С изразената солидарност Йотова даде ясен сигнал към европейските партньори, че България настоява за безкомпромисни общи действия на спецслужбите и нулева толерантност към радикалните клетки, които проливат кръв по улиците на Европа.