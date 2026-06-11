Илияна Йотова защити отказа за нова военна помощ за Киев

България не може да изпраща на Украйна военна помощ, ако необходимите боеприпаси, въоръжение и технически средства не са в излишък за българската армия. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, като подчерта, че Министерството на отбраната и правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г.

Според нея в парламентарната рамка ясно е записано, че страната може да предоставя само количества над нужните за собствената си отбрана. Йотова посочи, че няма основание да не вярва на министъра на отбраната, който е направил преглед и е установил, че в момента България не разполага с такива наличности.

„Няма как сега да се даде нещо, което го нямаме. За мен на първо място е важно да осигуряваме собствената си национална сигурност и стабилността на българската армия“, заяви президентът.

Военната помощ остава в рамките на решението на парламента

Йотова отбеляза, че решението на народните представители от 2022 г. е достатъчно гъвкаво, но поставя ясна граница - помощ за Украйна може да се изпраща само ако не застрашава отбранителните способности на България. Така според нея настоящата позиция на правителството не е отстъпление от поетите ангажименти, а прилагане на вече одобрена от парламента рамка.

Президентът заяви още, че решението няма да се отрази негативно на отношенията между България и Украйна. По думите ѝ действащите договорености продължават да се изпълняват чрез механизмите за компенсации от Европейския съюз. В този смисъл София запазва ангажимента си, но поставя като водеща гаранцията, че българската армия няма да бъде лишена от необходими ресурси.

Скопие трябва да изпълни подписаното

Йотова коментира и проведената среща с президента на Република Северна Македония. Тя припомни, че Скопие е поело конкретни ангажименти по пътя си към членство в Европейския съюз, включително признаването и вписването на българската общност в Конституцията, както и изпълнението на преговорната рамка и Договора за добросъседство.

„Това са необходимите стъпки за европейския път на Република Северна Македония“, подчерта президентът.

Йотова изрази недоумение от твърдения, че договорености, подписани от предишни правителства и политици в Северна Македония, не трябвало да бъдат изпълнявани от сегашните управляващи. Според нея подобна логика е неприемлива в международните отношения, защото ангажиментите се поемат от държавата, а не само от конкретен кабинет.

„За първи път срещам подобно твърдение, че споразумение, подписано от предишно правителство и предишни политици, не е валидно за сегашните политици. Ако новото правителство реши да прави нещо друго, това е изцяло тяхна отговорност“, заяви Йотова.

Българската позиция остава част от европейската рамка

Темата за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония не е само двустранен спор, а част от европейската преговорна рамка за Скопие. По-рано Йотова заяви, че без тази стъпка няма как да има напредък по европейското членство на Северна Македония, като подчерта, че това вече е обща европейска позиция, а не само българско искане.

В последната си позиция президентът отново настоя, че България като държава член на Европейския съюз очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти. Според информация на БТА от последните часове Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни подписаното по така нареченото френско предложение от 2022 г., което вече е част от европейската рамка за присъединяване.

Без прибързани оценки за мерките срещу цените

Президентът коментира и мерките на правителството срещу високите цени. Йотова заяви, че е твърде рано да се правят окончателни оценки за тяхната ефективност. Така тя остави темата отворена, без да дава предварителна политическа присъда за резултатите от предприетите действия.

Позициите на Йотова очертаха три ясни линии - военната помощ за Украйна не може да бъде за сметка на българската армия, Северна Македония трябва да изпълни подписаните ангажименти, а ефектът от мерките срещу високите цени трябва да се оценява едва след като има достатъчно резултати.

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