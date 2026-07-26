Явор Гечев: Йотова е изключителен президент

"Аз познавам Илияна Йотова. Тя е един изключително добър президент. Тя е една от най-добрите кандидатури. Моите пристрастия към нея обаче не означават партийни такива. Дори от БСП Крум Зарков обяви подкрепа, но редно е да се чакат и партийните форуми. Надявам се тя да бъде нашият кандидат. Парламентарната ни група има много добро мнение за Йотова". Това заяви в тв интервю председателят на Земеделската комисия в НС Явор Гечев.

По повод критиките на Йотова към външния министър Велислава Петрова относно Коалицията на желаещите, той каза, че има "недоразумения по отношение на комуникацията”.

"Участвал съм в подобни форуми. Петрова можеше да изрази особено мнение, което да е описано в протокола, за да няма двусмислия. Заради политическата си неопитност, си причиняваме скандали от нищото, в които няма хляб и не отговарят на истината.

Не става въпрос за грешка, а за неправилна комуникация. Опозицията е изключително опитна и чака от всяка грешка да направи политически скандал", заяви Гечев.

"Отстояваме интересите на България. Българският глас е важен навсякъде, защото виждат силен лидер. Иран не е наша вражеска държава. Странна е позицията на хората, които паркираха тези самолети на Летище „Васил Левски” в София и нямаха доблестта да си признаят, че са го направили", коментира Гечев.

Той подчерта, че базата в Безмер е военна. "Ние имаме ангажименти към НАТО и САЩ. Най-вероятно някои от самолетите, които бяха на летището в столицата, ще бъдат и там. Тогава беше взето решение на МС, че ще има обучение. Дори и нотата да е била такава, стана ясно, че обучение нямаше. Сега казахме, че това решение трябва да се вземе и държавата го взе. Радев каза, че отговаря за него. Ние не лъжем българските граждани - това е трудно решение, но трябва да го вземем. Националният интерес е премерен. САЩ са един от най-силните ни партньори. Ако бяхме решили друго, дали щяхме да спечелим друго", допълни той.

Гечев изтъкна, че Консултативен съвет за национална сигурност се свиква тогава, когато има регистриран риск за сигурността на страната.

"Никой не е очаквал подкрепа за бюджета. Никой не е щастлив от него. Той отразява вече направени разходи. Има достатъчно пари за проектиране за Националната детска болница. Това е популизъм. Този бюджет е такъв, защото някой е изхарчил парите преди това. От къде да дойдат", попита риторично народният представител.

"Държавата трябва да работи с доверие в институциите. Допреди спечелването на "Прогресивна България" гражданите нямаха такова доверие. И Борисов, и хората от ПП-ДБ са изключително опитни политици. Те много добре знаят, че ако това правителство спре да прави малките грешки, обществото ще го разбере.

Ние, вместо да се занимаваме с реални реформи, се занимаваме с бюджети. Надяваме се да изпълним всичко. Следващият бюджет ще заслужава повече дебатиране от този", каза в заключение депутатът.