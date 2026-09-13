Държавата затяга контрола върху цените на храните
Нови правила ще дадат повече правомощия на КЗК и БАБХ, а правителството иска ясна картина кой колко печели по веригата
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Нови правила ще дадат повече правомощия на КЗК и БАБХ, а правителството иска ясна картина кой колко печели по веригата
„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
Ресторантите с български вина и храни излизат на преден план
Гратисният период за веригите изтича, ефектът от "Кошница с грижа" тепърва ще се види, каза Явор Гечев
Йотова е изключително харизматичен човек, добър политик - с характер, каза депутатът от "Прогресивна България"
Отстояваме интересите на България, каза Явор Гечев
До 8 машини КС-135 и 250 военнослужещи ще бъдат разположени във военната авиобаза, а не на гражданското летище в София
Депутатът увери, че няма нито една излишна стотинка и че мерките на кабинета са свалили дефицита от възможни 7,4% на 5,7%
Надявам се обществото да ни даде такова, за да ги види, заяви депутатът от ПБ
Бюджетът прави съкращения, каквито може да направи до края на годинат
Според Явор Гечев „Кошница с грижа“ не е пряко договаряне, а призив за трайно поведение към потребителите
Управляващите искат изсветляване на надценките, по-силен контрол и повече натиск там, където цените растат необяснимо
Законопроектът на Явор Гечев влиза в пленарна зала
Управляващите искат забрана на нелоялните практики и по-строг контрол върху прекомерно високите цени
Следим финансовото положение, каза народният представител от "Прогресивна България"
Говори Явор Гечев
Явор Гечев очерта спешни мерки за горивата и храните, проверки на регулатори и ключови законови промени
Ние и хората заедно искаме да променяме държавата към по-добро, казва Явор Гечев, бивш министър на земеделието, водач на листата на „Прогресивна Бълга...
Явор Гечев посочи, че целта на формацията е да се защитава националния интерес
Хранителният суверенитет на страната ни е основен приоритет на "Прогресивна България"