Шишков подреди големите задачи за столицата. София получава сериозен инвестиционен тласък

София влиза във фокуса на мащабна инвестиционна и инфраструктурна програма, която трябва да придвижи някои от най-дълго отлаганите проекти на столицата. Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков очерта като водещи задачи изграждането на Националната детска болница, завършването на Софийския околовръстен път, подобряването на достъпа до Витоша и благоустрояването на кварталите. Само за модернизация на градския транспорт са осигурени над 282 млн. евро по управляваната от МРРБ Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Предстои и подписването на 88 нови споразумения за инфраструктурни обекти в София по Инвестиционната програма за общински проекти.

282 млн. евро директно в градския транспорт

По време на среща с районни кметове, заместник-кметове на Столична община и народни представители министър Шишков подчерта, че решаването на проблемите на София изисква бърза и координирана работа между държавата и местната власт.

Един от най-големите конкретни ресурси е насочен към градския транспорт. Столична община ще може да закупи модерни и екологично чисти автобуси, тролейбуси, електробуси и метровлакове. Част от средствата ще бъдат използвани и за изграждането на необходимата зарядна инфраструктура.

„Градският транспорт е изключително важен за всички софиянци и гости на града. Чрез модернизирането на градския транспорт буквално всяко евро ще стигне до хората“, заяви арх. Шишков.

Още 88 проекта в столицата

Успоредно с европейското финансиране предстои подписването на 88 нови споразумения за различни инфраструктурни обекти в София, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти.

МРРБ вече е разплатило всички верифицирани до момента проекти, а документите за плащания по някои от най-големите обекти са в процес на обработка.

Шишков благодари на депутатите, които чрез законови промени са дали възможност на Столична община да кандидатства по програмата. Той напомни, че при предишни редовни правителства София е била сред общините с най-малко одобрени проектни предложения.

Детската болница тръгва с ново задание

Сериозен напредък се търси и по Националната детска болница. По думите на регионалния министър в момента се подготвя изцяло ново задание, след като старото не е отговаряло на реалните потребности, а процедурата е била обжалвана.

Следващата стъпка е обявяването на тръжна процедура за проектиране и строителство.

Паралелно се изменя подробният устройствен план, за да може да бъде изградена подстанция, която да обслужва не само бъдещата болница, но и съседните жилищни блокове и други обекти. Предвижда се и паркинг за пациентите в южна посока.

„Сътрудничеството по тази тема с общината е много важно, защото процедурите трябва да завършат максимално бързо“, подчерта Шишков.

Околовръстният път излиза от дългия застой

Един от най-дълго отлаганите транспортни проекти на столицата също се придвижва. След тригодишна пауза е одобрен целият подробен устройствен план за завършването на Софийския околовръстен път - проект, който по думите на Шишков е бил занемарен в продължение на 15 години.

Министърът предстои да издаде заповедта за одобряване на документа, а процедурите по отчуждаване на имотите по 6-километровото трасе от „Горна баня“ до АМ „Струма“ вече вървят.

Довършването на трасето трябва да реши едновременно няколко сериозни проблема - да осигури по-добър достъп до бъдещата детска болница, да изведе част от интензивния трафик от „Княжево“ и да даде решение за проблемната връзка при „Бояна“.

Според Шишков съществуващото съоръжение при „Бояна“ вече не е в състояние да поеме нарасналия автомобилен поток.

„Цялостен проект за СОП, анализ на трафика и транспортна схема ще дадат трайно решение. Кампанийно пари за некачествени обекти няма да се дават“, категоричен беше министърът.

Четири министерства работят за лифтовете на Витоша

Правителството търси решение и на друг проблем, който от години засяга столицата - достъпа до Витоша и възстановяването на лифтовите съоръжения.

Шишков съобщи, че четири министерства работят по необходимите промени в Закона за горите и Закона за туризма. Основният проблем е свързан със сервитутите на земята, през която преминават съоръженията, което възпрепятства и ремонта на старите лифтове.

Промените няма да бъдат само за Витоша, а трябва да дадат решение на сходни проблеми във всички планински курорти.

„Ще анализираме текстовете, за да функционират всички ски курорти, за да ползваме планината за активен спорт не само зимата, но активно и през лятото“, заяви министърът.

Нов фонд може да даде пари за училища, градини и паркове

Сред обсъжданите със столичните районни кметове идеи е създаването на специален фонд за благоустройство на София.

В него могат да постъпват средства от национални и местни разрешителни, а натрупаният ресурс да бъде защитен и използван целево за отчуждаване на терени за училища, детски градини и паркове.

„Идеята е градът да има неприкосновен фонд, а не всеки следващ кмет да ползва парите по свое усмотрение. Готови сме да работим за това“, заяви Шишков.

Според него подобен механизъм може да помогне на София да навакса изоставането при изграждането на публична инфраструктура и да създаде баланс между бързото жилищно строителство и необходимите училища, детски градини и зелени пространства.

Колите трябва да влязат под земята

Регионалният министър постави директно и един от най-болезнените ежедневни проблеми на столицата - липсата на паркоместа.

Една от идеите е изграждането на подземни гаражи под съществуващи паркинги и междублокови пространства. Според Шишков подобни съоръжения могат да бъдат реализирани чрез публично-частни партньорства, тъй като бюджетният ресурс не е достатъчен за необходимия мащаб на инвестициите.

„Трябва да се реши проблемът с паркирането, колите трябва да влязат под земята“, заяви министърът.

Категорична позиция за „Автомагистрали“

Иван Шишков коментира и оставката на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД, като категорично отхвърли твърденията, че тя е свързана с поставянето на мантинели. По думите му напускането е по лични причини.

Министърът защити решението „Автомагистрали“ да монтира мантинелите със собствен ресурс и без превъзлагане на услугата. Той припомни, че обществена поръчка за мантинели е била прекратена заради съмнения за корупция и заяви, че впоследствие МВР е установило криминални факти, които според него са потвърдили правилността на това решение.

Шишков определи атаките срещу новия модел като политически и ги свърза с нарушени икономически интереси. „Води се безсмислена политическа кампания и война за нарушен интерес“, заяви той.

Срещата с районните кметове показа амбицията на МРРБ да работи едновременно по големите стратегически проекти и по проблемите, които хората усещат ежедневно - транспорт, паркиране, квартална инфраструктура и достъп до планината. С осигурения европейски ресурс, новите общински споразумения и придвижването на дълго отлагани обекти Шишков постави конкретни срокове и решения в центъра на работата за столицата.