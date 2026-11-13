Нова версия за инцидента в метрото. Ето какво е откъснало тавана

Несполучливо строително решение е причината за инцидента с тавана на метростанция „Цар Борис III“ в София, при който вчера част от облицовката се откъсна и наложи временно затваряне на съоръжението. Това обяви изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, който определи предприетите действия като превантивна мярка за безопасността на пътниците.

Според него служителите са забелязали започнало откачане на част от окачения таван и са реагирали незабавно. Станцията беше отворена отново още вчера привечер, след като бяха извършени необходимите ремонтни дейности.

Нито един пътник не е бил застрашен

„Предприето е незабавно действие. Става въпрос за едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване. Конструкцията е достатъчно добре обезопасена и не е имало опасност тя да падне върху някой пътник“, обясни Найденов пред БНТ. Той уточни, че проблемът е възникнал в подлезната част на станцията и не е бил свързан с движението на влаковете.

Директорът подчерта, че става въпрос за предотвратен по-сериозен инцидент. „Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла. Не е свързан с управлението на „Метрополитен“, не е свързан с безопасността на пътниците“, заяви той. Найденов допълни, че понякога се прилагат строителни решения, които не издържат достатъчно добре във времето.

Таванът можел да се откъсне като домино

Според директора на „Метрополитен“ проблемът се дължи на несполучливо строително решение, въпреки че съоръжението вече е извън гаранционния срок. Той обясни, че при този тип окачен таван откачането на един елемент може да повлече останалите под собствената им тежест.

„За съжаление, той притежава това свойство - ако тръгне една част от него, под тежестта й тръгва като домино целият участък. Нито за секунда не е бил застрашен нито един пътник“, категоричен беше Найденов. По думите му таванът не е давал предварителни признаци за подобна повреда, а в останалите участъци на метрото няма установен аналогичен проблем.

Станцията беше затворена за часове

Инцидентът стана вчера, 12 ноември, около 11 часа. Снимки, разпространени в социалните мрежи, показаха паднали части от таванната облицовка и метални елементи край входа на станцията. Районът беше ограден с предпазни ленти, а от полицията потвърдиха, че няма пострадали.

От 12:20 часа „Метрополитен“ временно преустанови достъпа до станцията. Влаковете по третата метролиния продължиха да се движат, но преминаваха през нея без спиране.

Малко преди 17:30 часа достъпът за пътници беше възстановен. От „Метрополитен“ съобщиха, че са извършени необходимите ремонтни дейности по облицовката. Найденов увери, че строителят е поел ангажимент да възстанови компрометирания участък за своя сметка, въпреки изтеклата гаранция.