Сбогом на завесите в банята. Нов хит ги заменя и изглежда много по-красиво

Една от най-познатите принадлежности в банята постепенно отстъпва място на много по-красиви и практични решения. Традиционните пластмасови завеси за душ вече не са предпочитаният избор на интериорните дизайнери, които препоръчват модерни алтернативи за повече светлина, пространство и удобство. Най-хубавото е, че обновяването невинаги изисква основен ремонт или смяна на плочките. Две решения привличат особено голям интерес през 2026 година - прозрачните стъклени прегради и завесите от така нареченото меко стъкло.

Стъклена преграда вместо завеса

Една от най-популярните промени в съвременните бани е замяната на обикновената завеса със стъклена преграда. Тя предпазва пода и мебелите от водните пръски, като същевременно пропуска светлината и създава усещане за повече пространство. Според специализирания сайт House Digest прозрачните панели могат да придадат модерен облик дори на по-стара баня, без да се налага цялостно преустройство.

Особено практични са сгъваемите и плъзгащите се модели, които могат да се монтират и върху съществуваща вана. При правилно подбрани размери те заемат малко място, а прозрачността им позволява красивите плочки да останат видими. Предлагат се варианти с рамки в черно, хром и други цветове, както и изчистени конструкции без рамки.

Стъклените прегради имат и някои особености, които е добре да се вземат предвид. Те струват повече от обикновените завеси и изискват редовно почистване, защото върху стъклото се образуват варовикови петна и следи от сапун. При много тесни помещения е важно предварително да се провери дали вратата ще може да се отваря удобно.

Новият хит за малката баня - меко стъкло

За хората, които не желаят да монтират твърда преграда, има друга интересна възможност - завеси от прозрачен гъвкав полимер, известен като меко стъкло. Материалът наподобява истинско стъкло, но е гъвкав, не се чупи като него и може да се навива или прибира. Така банята изглежда по-отворена, а при къпане завесата осигурява защита от пръските.

Този вариант е особено подходящ за малки жилища, където всеки сантиметър е важен. Някои модели са с механизъм за навиване, който позволява завесата почти да изчезне от погледа, когато не се използва. Други се сгъват компактно до стената и оставят свободен достъп до ваната или душа.

Гладката повърхност улеснява почистването, а липсата на тежки текстилни гънки намалява местата, в които се задържа влага. След къпане е достатъчно материалът да се изплакне, да се остави да изсъхне и помещението да се проветри добре. Редовната поддръжка остава необходима, за да не се натрупват замърсявания и плесен.

Мекото стъкло обикновено е по-скъпо от стандартната пластмасова завеса, но може да служи години при правилна употреба. За разлика от твърдите прегради то позволява по-лесно прибиране и не изисква толкова масивна конструкция.

При избора между двата варианта основно значение имат размерите на банята, бюджетът и начинът, по който се използва душът. За по-просторните помещения стъклената преграда предлага трайно и елегантно решение, докато за компактните бани гъвкавите прозрачни завеси могат да бъдат по-удобна алтернатива.