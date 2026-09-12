Мазнината по шкафовете изчезва с обикновени продукти от кухнята
Препарат за съдове, оцет и сода могат да се справят с лепкавите следи без тежка артилерия от препарати
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Препарат за съдове, оцет и сода могат да се справят с лепкавите следи без тежка артилерия от препарати
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