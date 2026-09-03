Забравена мода от 90-те превзема кухнята. Дизайнерите й дадоха нов живот

Някога върху него стояха огромният семеен компютър, стационарният телефон и тефтерът с важните номера. После кухненското бюро от 90-те и началото на новия век беше обявено за безнадеждно остаряло и започна масово да изчезва при ремонтите. През 2026 г. обаче интериорните дизайнери отново го връщат в модерните кухни - този път като компактно работно място, зарядна станция и център за всички дребни вещи, които иначе превземат плотовете. Better Homes & Gardens го определя като една от възраждащите се функционални идеи в съвременната кухня.

От семейния компютър до домашния „команден център“

В кухнята от 90-те вграденото бюро често имаше една основна задача - върху него стоеше настолният компютър на семейството. До него обикновено се намираха телефонът, календарът, купчина писма и различни бележки.

Днес компютърът е станал лаптоп, телефоните са в джобовете ни, но безпорядъкът не е изчезнал. Поща, ключове, ученически материали, зарядни устройства, пратки и телефони продължават да се струпват именно в кухнята.

„Кухнята е мястото, където животът се приземява“, казва интериорният дизайнер Джаки Йънг от JMY Interiors. Според нея точно там хората оставят онова, което държат в ръцете си, когато се приберат у дома.

Новото кухненско бюро трябва да прибере точно този хаос. Вместо върху плота да лежат пет зарядни, документи и училищни тетрадки, за тях се създава отделена зона с чекмеджета, шкафове и електрически контакти.

Работата от дома помогна на старата идея да се върне

Има и друга причина за възраждането - все повече жилища трябва да осигурят поне временно работно място, без непременно да разполагат с отделен кабинет.

Кухненското бюро може да се използва за няколко часа работа с лаптоп, за домашните на децата, плащане на сметки или разглеждане на рецепти. Дизайнерът Карен Ридо от Kitchen Design Group го определя като гъвкаво място, което може да се приспособява към различните графици и начини на работа в едно семейство.

Появява се и още една съвсем нова функция - обща зарядна станция. Вместо телефони, таблети, часовници и слушалки да се зареждат във всяка стая, те могат да останат през нощта на едно място в кухнята.

Само преди година дизайнерите ги махаха

Завръщането е още по-любопитно, защото тенденцията съвсем доскоро вървеше в противоположната посока. През март 2025 г. Apartment Therapy дори обяви кухненското бюро за изчезваща характеристика на американските домове.

Брокери и дизайнери тогава разказваха, че при ремонт собствениците често премахват старото бюро и използват мястото за повече шкафове, килер, кафе зона или място за модерни кухненски уреди. Мобилните телефони и лаптопите изглеждаха направили постоянната работна ниша ненужна.

През юли 2026 г. Better Homes & Gardens вече описва точно обратната картина - бюрото се връща, но функциите и външният му вид са променени.

Това съвпада и с по-широкото завръщане на ретро елементи в интериора през 2026 г. Дизайнерите отново използват свободностоящи шкафове, традиционни килери, топли дървесни тонове и други решения от миналото, но ги адаптират към съвременните кухни.

Новото бюро вече е високо колкото кухненския плот

Най-видимата разлика е височината. Старите кухненски бюра обикновено бяха ниски като обикновена маса. Дизайнерите сега предпочитат работният плот да бъде на стандартната кухненска височина от 36 инча, или около 91 см.

Така зоната визуално продължава линията на останалите плотове и не изглежда като случайно вмъкнато бюро. Може да се използва и същият тип висок стол като този около кухненския остров.

Има и практична полза. Карен Ридо посочва, че при необходимост тази повърхност лесно се превръща в допълнително място за подготовка на храна, особено когато у дома има гости.

Ако зоната ще служи предимно за оставяне на ключове, писма и телефони, стол изобщо не е необходим. Достатъчна може да бъде част от съществуващия плот, под който да се добавят подходящи шкафове и чекмеджета.

USB портовете вече са задължителни

Най-голямата промяна спрямо 90-те е скрита в електрическата инсталация.

„Осигуряването на захранване чрез вградени контакти или USB портове, скрити под шкафовете, не подлежи на преговори“, казва Джаки Йънг.

При ново обзавеждане те могат да бъдат планирани още при проектирането. При съществуваща кухня може да се добави компактна зарядна станция върху плота или под горните шкафове.

Така на едно място могат да стоят телефоните, таблетите, безжичните слушалки и другите малки устройства на семейството.

Ето къде не трябва да го слагате

Дизайнерите предупреждават, че местоположението е решаващо. Бюрото не трябва да бъде точно по главния маршрут между хладилника, мивката и печката и не бива да се поставя в зона, през която непрекъснато преминават хора.

Причината е проста - купчина домашни работи, лаптоп и зарядни кабели насред зоната за готвене бързо ще превърнат удобството в пречка.

Джаки Йънг предлага интересна комбинация - работното място да бъде близо до зона за кафе и напитки. Така един сравнително малък участък от кухнята може да изпълнява няколко функции, без да заема основното пространство за готвене.

Трикът е да не изглежда като останало от 1997 година

Новото кухненско бюро не трябва да прилича на ниша, в която някой просто е махнал стария компютър. Дизайнерите препоръчват шкафовете, дръжките, плотовете и материалите да следват стила на останалата кухня.

Могат да се добавят затворени шкафове за документи и техника, чекмеджета за ключове и дребни вещи, осветление и скрити контакти. Така зоната изглежда като съзнателно проектирана част от обзавеждането.

А през 2026 г. идеята се вписва и в друга промяна в кухненския дизайн - помещението вече все по-рядко се възприема единствено като място за готвене. Дизайнерите го оформят като многофункционална зона за работа, общуване, хранене и всекидневни семейни дейности.