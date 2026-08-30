Загорялото стъкло на фурната се чисти лесно с този стар домашен трик

Загорялата и покрита с мазнина врата на фурната може да изглежда като една от най-досадните задачи в кухнята, но има евтин домашен начин, използван от поколения. Нужни са сода бикарбонат или бакпулвер, малко вода и около 20 минути. Получената паста помага на мазните и загорели налепи да омекнат, така че след това да бъдат отстранени много по-лесно.

Защо содата върши работа

Содата бикарбонат е леко алкална и именно това й помага да разхлабва натрупаните мазни и загорели остатъци. Вместо веднага да се започва със силно търкане, пастата се оставя да действа и постепенно омекотява слоя върху стъклото.

Предимството е, че не се използват силно миришещи разтворители. Методът е особено удобен за вътрешната страна на вратата, където мазнините се нагряват отново и отново и с времето образуват твърд кафеникав слой.

Какво ви трябва

Подгответе 2-3 супени лъжици сода бикарбонат или бакпулвер, малко вода, мека кухненска кърпа или гъба, стара четка за зъби за ръбовете и хартиена кърпа за финалното полиране. Фурната трябва да е напълно изстинала преди почистването.

Смесете содата с малко вода, докато получите гъста паста с консистенция приблизително като паста за зъби. Не добавяйте прекалено много вода - ако сместа стане рядка, тя ще се стича по стъклото и няма да остане достатъчно дълго върху замърсените места.

Оставете пастата да свърши тежката работа

Нанесете тънък слой от вътрешната страна на стъклената врата. Обърнете повече внимание на долната част и краищата, където мазнината обикновено се натрупва най-силно.

Оставете пастата да действа между 15 и 25 минути. Ако фурната не е почиствана отдавна и налепите са много упорити, времето може да се увеличи приблизително до половин час.

След това намокрете мека гъба или кърпа и започнете да почиствате с леки кръгови движения. Около ръбовете и труднодостъпните места може да помогне стара четка за зъби. Не е необходимо да се натиска агресивно.

При старите петна повторението е по-добро от търкането

Ако върху стъклото има мазнини, натрупвани с месеци или години, едно нанасяне може да не бъде достатъчно. Вместо да посягате към ножче или груба телена гъба, нанесете нов слой паста върху останалите петна и го оставете да подейства отново.

Търпеливото повторение е по-безопасно за стъклото от силното остъргване. Малките драскотини не само развалят вида му, но създават и неравности, върху които следващите мазни налепи могат да се задържат по-лесно.

Последната стъпка прави разликата

Когато замърсяването е отстранено, минете цялата повърхност с чиста влажна кърпа, за да премахнете остатъците от пастата. След това подсушете и полирайте с кухненска хартия или мека суха кърпа.

Тази стъпка не трябва да се пропуска, защото останалите частици сода могат да оставят белезникав или матов воал върху стъклото. След хубаво изплакване и подсушаване прозрачността му се възстановява.

Пет минути седмично спестяват голямото чистене

След основното почистване стъклото може да се поддържа много по-лесно. Веднъж седмично, когато фурната е студена, е достатъчно да бъде избърсано с топла вода и подходящ препарат, преди новата мазнина да се изпече и втвърди.

Редовното леко почистване не позволява да се образува дебел загорял слой и значително намалява времето, необходимо за следващото основно измиване.