Откриха случайно римски саркофаг. Този път не е барплот на плажа, а саксия за лалета

Спомняте ли си изумлението на археолозите ни, когато край Варна, в известното плажно заведение „Раджана“, бе открит истински римски саркофаг, който години наред е служел за барплот на плажа?

Сега си представете потреса на британските археолози, защото подобен куриоз се случи в прочутия дворец Бленъм в Оксфордшър - родното място на Уинстън Чърчил.

Истинска сензация предизвика експерт по антики, който откри как римски саркофаг е използван почти 200 години като саксия за лалета.

На открито в градината

Артефактът, който случайно е бил забелязан в градината на двореца, всъщност е само предната мраморна стена от масивен римски саркофаг. Дъното, страните и гърбът са липсвали. Панелът е бил закрепен за оловен резервоар, за да образува корито за пръст и цветя.

Смята се, че саркофагът не е принадлежал на император. Изработен е около 300 г. сл. хр.

Поради изключително високото качество на изработката от бял мрамор се предполага, че е бил поръчан за изключително богат римски аристократ или висш патриций.

Вместо императорски символи, мраморът е богато украсен с митологични сцени, като е изобразен Дионис, Херкулес и богинята Ариадна. Има изваяни и лъвски глави.

Как е стигнал до Англия

В края на XVIII или началото на XIX век петият херцог на Марлборо го купил по време на обиколката си из Европа. Първоначално е използван като декоративен елемент за фонтан в имението, а по-късно е превърнат в обикновена саксия в скалния кът, където е преседял векове на открито.

Днес, той е оценен на близо 300 000 паунда, реставриран е в продължение на 6 месеца и днес е прибран на сигурно място на закрито в двореца.

А що се отнася до саркофага, намерен у нас край морето, той се съхранява в Археологическия музей във Варна. Тъй като е с огромни размери и тегло, оставен е в двора на музея.