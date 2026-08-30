Плочките в кухнята отиват в миналото. Заменя ги по-лесно решение

Ремонтът на кухнята вече не означава непременно къртене, прах, майстори и дни наред без нормален достъп до помещението. Все повече хора заменят традиционните плочки над кухненския плот със специални бои, разработени да издържат на влага, мазнини и многократно почистване. Така стената може да получи напълно нов вид само за един ден, при това за значително по-малко пари, пише Dom.wp.pl.

Защо плочките постепенно губят преднината си

Керамичните плочки от десетилетия са стандартното решение за стената зад кухненския плот. Те са устойчиви и сравнително лесни за поддържане, но имат една слабост, която всеки собственик на кухня познава - фугите.

Именно там постепенно се натрупват мазнини, пара, прах и други замърсявания. С течение на времето фугите могат да потъмнеят и почистването им да се превърне в неприятна задача.

Гладката боядисана стена елиминира този проблем. Няма линии между плочките, няма малки вдлъбнатини и няма места, където мръсотията лесно да се задържа.

При подходяща боя повърхността се почиства просто с влажна кърпа или гъба и малко препарат.

Ремонт за един ден вместо седмица бъркотия

Другото голямо предимство е времето.

При традиционното поставяне на плочки старото покритие често трябва да бъде премахнато, основата да се подготви, да се нанесе лепило, плочките да се наредят, а след това да се чака преди фугирането. Това означава прах, шум и кухня, която може да остане частично неизползваема дни наред.

При боядисването процесът е много по-прост. Ако стената е в добро състояние, тя се почиства, обезмаслява, при необходимост се грундира и след това се нанасят два слоя боя.

В много случаи всичко може да бъде приключено в рамките на един ден.

Разходите също са значително по-ниски. Кутия качествена боя, валяк, грунд и защитна лента струват многократно по-малко от плочки, лепило, фугираща смес и труда на майстор.

Не всяка боя става за кухнята

Тук обаче има едно важно условие - обикновената боя за стени не е достатъчна.

Зоната над кухненския плот е подложена на пара, водни пръски, мазнини и петна от храна. Доматен сос, кафе или олио могат много бързо да оставят трайна следа върху стандартна акрилна боя.

Затова трябва да се търсят продукти, предназначени специално за кухни и помещения с висока влажност.

Според публикацията най-подходящи са керамичните бои от ново поколение и висококачествените латексови бои. Те образуват плътно и гладко покритие, което значително по-трудно абсорбира вода и мазнини.

Благодарение на хидрофобните свойства замърсяването остава по повърхността и може лесно да бъде избърсано.

Търсете Клас 1 на опаковката

Един от най-важните показатели при избора е устойчивостта на мокро триене.

Според публикацията е добре да се избира боя, класифицирана като Клас 1 по стандарта PN-EN 13300. Това означава, че покритието е предназначено да издържа на многократно миене и избърсване.

Така стената може редовно да бъде почиствана с влажна гъба, кърпа и деликатен препарат, без боята бързо да загуби цвета си или отделни места да станат лъскави от търкането.

Именно това качество е особено важно за зоната около печката и мивката, където стената се цапа най-често.

Добрата боя може да пази и от мухъл

Кухнята е помещение с много пара и чести температурни промени. Затова при избора си струва да се обърне внимание и на допълнителната защита на покритието.

Висококачествените кухненски бои могат да съдържат компоненти, които ограничават развитието на плесени върху повърхността при влажна среда.

Това не заменя нормалното проветряване и добрата вентилация, но е допълнителна защита за място, където ежедневно се вари, пече и отделя значително количество пара.

Първата стъпка е най-важна

Самото боядисване е лесната част. Най-важната работа се върши преди валякът изобщо да докосне стената.

Повърхността трябва да бъде старателно почистена и обезмаслена. Ако останат мазни петна, новото покритие може да не прилепне добре и впоследствие да започне да се лющи.

След измиването стената трябва да изсъхне напълно.

След това плотовете, контактите и долната част на шкафовете се защитават с маскираща лента и покривало.

Ако стената е наскоро шпаклована, ремонтирана или силно попиваща, се препоръчва и слой подходящ грунд.

Два слоя и кухнята изглежда различно

След подготовката идва същинското боядисване.

Първият слой може да бъде нанесен с микрофибърен или велурен валяк според препоръките на производителя. След необходимото време за изсъхване, обикновено няколко часа, се полага вторият слой.

Именно двата равномерни слоя създават плътната и устойчива повърхност, необходима за кухнята.

След това трябва да се изчака срокът, посочен от производителя, преди стената да бъде подлагана на активно миене или силно мокрене.

Омръзне ли цветът - сменяте го за няколко часа

Тук боята има предимство, което плочките трудно могат да предложат.

Ако след две години зелената стена вече не ви харесва, не е необходимо отново да викате майстори и да къртите. Повърхността просто се подготвя и пребоядисва в нов цвят.

Така кухнята може сравнително лесно да следва тенденциите или просто промените във вкуса на собствениците.

Според Dom.wp.pl боята над кухненския плот вече не трябва да се разглежда като временно или бюджетно решение, а като пълноценна алтернатива на керамичните плочки.

При правилно избран продукт и добра подготовка на стената резултатът може да бъде гладък, модерен, лесен за почистване и най-вече - постигнат без къртене, прах и седмица ремонт.