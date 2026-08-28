Баба Алино със съдебен иск. Претенции за незабавно възстановяване

Административен съд – Варна образува дело по искане на „Форест Клуб Варна“ ООД за преустановяване на неоснователните фактически действия по прекъсване на електрозахранването, извършени от „Електроразпределение Север“ АД.





С молбата на собствениците и инвеститора се настоява за незабавно и безусловно прекратяване на действията по спиране на тока и пълно възстановяване на електроподаването към сгради и обекти, находящи се в процесните имоти.

С искането се поддържа, че извършеното на 27 август прекъсване е изцяло незаконосъобразно, добавят от Административен съд - Варна.