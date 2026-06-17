Разкриха още беззакония в украинския град във Варна

Сагата около скандалния комплекс „Баба Алино“ навлиза в нова фаза, след като варненският областен управител Марио Смърков публикува официалната кореспонденция между институциите по случая. Документите извадиха на бял свят шокиращи детайли за черния пазар на комунални услуги в селището. При внезапна съвместна инспекция в една от жилищните къщички Басейнова дирекция се е натъкнала на четири напълно незаконни водомера, обслужващи отделните апартаменти, които са били без задължителните пломби на местното дружество „ВиК“. При разпитите живущ в сградата е признал, че е плащал сумите за консумираната вода директно в брой на собственика на комплекса, без да получава каквато и да е фактура или разплащателен документ за транзакциите.

Разкритията не изненадват проверяващите, тъй като още преди десет дни държавните органи официално обявиха, че цялото водоснабдяване на ваканционното селище е изградено в пълно нарушение на закона. Новите данни от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) обаче задълбочават казуса. Здравните инспектори посочват, че водата от едното каптирано водохващане на място отговаря на нормите за питейни нужди. Ситуацията с втория източник обаче остава пълна мистерия, тъй като вземането на проби от него е било технически невъзможно. От РЗИ подчертават дебело, че в комплекса липсват каквито и да е съгласувани санитарно-охранителни зони, които са абсолютно задължителни по закон за защита на питейната вода.

Паралелно с водната криза в т.нар. „незаконен град“ тече и мащабна проверка на енергийната мрежа. Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в момента инспектира законността на изградените трафопостове и електропреносни съоръжения, които захранват обектите. Писмата между ведомствата очертават картина на мащабно строителство извън контрола на държавата, което поставя под въпрос сигурността на обитателите и екологичния баланс в региона.

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