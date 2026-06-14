Невзоров и Баба Алино - украинска следа разкрива мащаба на скандала

Собственикът на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е извършвал имотни измами и в Украйна, а потърпевшите са стотици, твърди разследващата журналистка от Одеса Ирина Гриб. По думите й едни от най-големите му проекти в Украйна - „Аквамарин“ и „Гагарин“, са обект на съдебни производства заради финансови измами и злоупотреби, предава бТВ.

Гриб разказва, че е проследявала схемите на Невзоров повече от 20 години като журналист и блогър, а бизнесменът дори се е опитал да й предложи пари, за да се „договори“ с нея. Скандалът вече има и българска линия - проектите около корпорация „КУБ“, имотите в Баба Алино край Варна и въпросите към ДАНС и службите къде се намира Невзоров.

Името на Невзоров изплува от украински имотни дела

Ирина Гриб твърди, че познава Олег Невзоров отдавна и че първите му големи пари са дошли от имотни схеми в Одеса. Според нея проектите „Гагарин 1“, „Гагарин 2“ и „Аквамарин“ са били свързани със сериозни злоупотреби, заради които хора са завели дела и са останали без пари и без домове.

„Познавам Олег Невзоров отдавна. Той обединяваше апартаменти и им даваше различни номера. Продаваше един и същ апартамент на различни хора по два или три пъти. Затова хората се обърнаха към съда. Те са загубили парите си. Загубили са домовете си. С тези три обекта в Одеса - „Гагарин 1“, „Гагарин 2“ и „Аквамарин“, Невзоров спечели първите си пари. След това реши да се занимава със строителство“, казва Гриб.

Разказът й очертава позната схема в имотния сектор - обещания, документи, продажби, нови номерации и множество купувачи, които в крайна сметка се оказват жертви на една и съща конструкция. Затова журналистката настоява, че случаят не може да бъде разглеждан само като бизнес спор, а като модел на поведение.

„Готова съм да се явя в съда“

Гриб използва изключително остри думи за Невзоров и казва, че е готова да защити твърденията си и пред съд. Според нея става дума за човек, който умее да печели доверие, да убеждава хората и да ги въвлича в свои проекти.

„Олег, както открито съм писала, аз го наричам измамник и мошеник. Можете да ме цитирате открито, готова съм да се явя в съда, защото броят на хората, които е измамил, е огромен. И той, като всеки измамник, има доста интересна способност - той се промъква у хората, той наистина може да убеди човек да се сприятели с него, да го очарова и дори да му даде пари“, казва журналистката.

Тя прави връзка и с българския случай, като подчертава, че според нея инвеститорите у нас са хора, които не са публични личности, но са много богати. Именно това, по думите й, показва способността на Невзоров да достига до среди с голям финансов ресурс.

Парите и следата през Обединените арабски емирства

Според Ирина Гриб ключовият въпрос в българската част на историята е откъде идват парите за инвестицията в Баба Алино във Варна и през кого са преминавали. Тя заявява, че нейни източници в Одеса сочат конкретна посока.

„Това, за което се говори в Одеса, дано българските правоохранителни органи започнат там да разплитат тази история, да можем да видим през кого са преминавали парите. Според моите източници парите са преминавали през Обединените арабски емирства“, казва Гриб.

Журналистката посочва и две имена, които според нея се споменават в тази връзка - Владимир Галантерник и Борис Кауфман, бизнесмени от Одеса. „Това е криминална среда, откровена криминална среда, която е инвестирала в български проекти“, заявява тя.

Тези твърдения поставят случая на много по-високо равнище от спор за незаконно строителство или продажби на имоти. Ако паричните потоци действително са минавали през чужди юрисдикции и са свързани със среди от Одеса, българските институции трябва да отговорят не само кой е строил, а и с какви средства.

Войната отваря пътя към България

Гриб свързва активизирането на Невзоров в България с началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Тогава, по думите й, хора с имоти, активи и пари в Украйна започват да търсят къде да преместят средства и да запазят капитала си.

„През февруари 2022 г. всичко при нас се промени коренно. Започна голяма, пълномащабна война и хората, които имаха имоти тук, които имаха активи тук, които имаха пари, трябваше да изберат къде да инвестират тези активи и къде да отидат тези пари. Най-близо географски до Одеса е Молдова, но там всичко е сложно, а ако говорим за Европейския съюз, то това са Румъния и България“, казва тя.

Именно тогава, според журналистката, се появява Невзоров с обещания за влияние, връзки и готови решения в България. Тя твърди, че той е убеждавал инвеститори, че има контакти в министерства, в местната власт във Варна и дори със спецслужбите.

„И се появява Олег, който казва: „Имам хора в министерствата на България, имам прекрасни отношения с кмета на Варна, имам всички връзки, имам страхотни отношения със спецслужбите в България, аз решавам всичко и ще строим тук огромни, огромни проекти“. Там бяха пренесени много пари. Хората изнесоха парите си, защото беше такъв момент, когато трябваше тези пари някъде да се инвестират и да си запазят активите“, разказва Гриб.

Пресконференцията, на която Невзоров не познал журналистката

Ирина Гриб разказва и за личните си срещи с Невзоров, включително за случай преди войната, който според нея показва как бизнесменът е избягвал неудобни въпроси. Последната им лична среща била на тайна пресконференция за проекта „Аквамарин“.

„Той реши да направи тайна пресконференция, за да разкаже за своя уж успешен проект „Аквамарин“. Тъй като Одеса, разбира се, е град с над един милион жители, но тук всички се познават, естествено, аз разбрах за тази пресконференция и събрах там всички измамени вложители в другия му проект - „Гагарин“. Пристигнахме там, но, за съжаление, не пуснаха инвеститорите, те го чакаха долу, а мен, като журналистка, ме пуснаха“, разказва Гриб.

По думите й Невзоров не я разпознал по лице, но дълго говорил за журналисти, включително за самата нея, които го „преследвали“ и му пречели. „Всички журналисти ме познаваха, гледаха ме и не можеха да разберат. А аз стоях срещу него и слушах. И веднага щом свърши, започнах да му задавам въпроси. Поставих му, мисля, 5 или 6 въпроса, а той стана и започна да бяга от мен. Това беше последната ни лична среща“, казва тя.

Опит за подкуп и продажби към украинци

Гриб твърди, че след 2020 г. Невзоров няколко пъти се е опитвал да се свърже с нея чрез посредници. Според нея един от тези опити е бил свързан с предложение за пари.

„Опита се да се договори с мен чрез един човек, за да ми даде пари“, казва Ирина Гриб.

Тя твърди още, че проектите на Невзоров в България са били продавани чрез агенции за недвижими имоти в Одеса, а обяви за имоти в Баба Алино все още могат да бъдат открити в украински сайтове. Според журналистката схемата има няколко равнища - събиране на пари от богати и влиятелни хора, продажба към обикновени украинци и отделно по-сложно ниво на реализация в България.

„Проектите на Невзоров в България се продават от агенции за недвижими имоти в Одеса. Тоест има нива. Първото - това е събиране на пари от уважавани хора. Второто - това е продажба за обикновени украинци. А това, което той направи в България, е на съвсем друго ниво“, казва Гриб.

Къде е Невзоров?

В Украйна няма сигурна информация къде се намира Олег Невзоров в момента, казва още журналистката. По думите й циркулират слухове, че може да се укрива в посолството, но това не е потвърдено.

„Ако той наистина е в посолството, то това вече е нивото на висшите държавни служители, нивото на народните представители и това е доста високо ниво. Тоест от дребен измамник, който мами инвеститори, той наистина се превърна в такъв голям мошеник“, казва Ирина Гриб.

Тя уточнява, че в Украйна също се говори за подобна версия, но засега това остава само слух. „За съжаление, това са само слухове. Не можем да потвърдим, че той наистина се укрива в посолството“, посочва тя.

Според Гриб е малко вероятно Невзоров да се намира в Украйна, но е важно да се изясни кога и как е напуснал страната. „Той може да бъде мобилизиран. Както всички мъже. Така и не разбрах обаче кога е заминал. Някой казва, че е заминал преди 24 февруари, някои казват, че е заминал след това. Ако е заминал след това, би било интересно да се разбере как е заминал след 25 февруари 2022 г.“, казва тя.

ДАНС и службите са в центъра на следващите въпроси

Случаят вече не стои само като разказ на украинска журналистка за стари имотни измами в Одеса. Българската следа - корпорация „КУБ“, проектът в Баба Алино, възможните инвеститори, паричните потоци и твърденията за контакти с институции - поставя въпроси към ДАНС, правоохранителните органи и политическата отговорност у нас.

Държавната агенция „Национална сигурност“ и службите в България имат информация къде се намира Олег Невзоров в момента, а председателят на ресорната парламентарна комисия посочи, че информацията е достатъчна, за да се стигне до арести. На този фон най-важното вече е не само дали Невзоров е мамил инвеститори в Украйна и България, а кой му е отварял врати, през кого са минавали парите и защо подобна схема е можела да се развива толкова дълго.

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