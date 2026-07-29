Шишков се захваща с безопасността по пътищата след ужаса на Цариградско шосе

След катастрофата на бул. „Цариградско шосе“ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че работна група от експерти ще анализира необходимостта от промени в предпазните съоръжения по пътищата. В инцидента бетонните предпазни съоръжения спряха автобус и предотвратиха по-тежък инцидент.

„Политическото говорене и декларациите по никакъв начин не помагат за постигането на пътна безопасност“, заяви Шишков. По думите му това ще бъде решено единствено на експертно ниво. „Имам съмнения, че наредбата, приета през 2024 г., нито е достатъчно задълбочена, нито е довела до реално подобряване на пътната безопасност“, посочи регионалният министър.

„Русе – Бяла е отсечката на смъртта, която беше забравена дълги години. Когато не искаме да използваме европейски средства, а вместо това искаме да манипулираме обществени поръчки, държавата остава в застой. Като че ли някои забравиха, че тя трябва да се развива и че това е основно задължение на всяко правителство. Всички искаме да живеем по-добре“, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

По думите му проблемите, свързани с пътната инфраструктура и европейското финансиране, са част от наследството, за което управляващите говорят не като оправдание, а като факт.

„Огромна част от това наследство е в прокуратурата и всички очакваме тя да започне да работи. Да разберем какво се случи с четвърти, пети и шести лот на автомагистрала „Хемус“, кой подписа договорите и защо беше издадена заповед, с която се даде възможност да бъдат изплатени 35% авансово по огромна част от пътните обекти в България. Да разберем и защо изчезна асфалтът в България“, каза още Шишков.

Той припомни, че през март 2023 г., когато е бил министър на регионалното развитие, е подписал доклад с множество доказани нарушения и случаи на кражби на асфалт.

„Този доклад и до днес стои при главния прокурор. Нека прокуратурата започне да работи и да застане зад българските граждани“, заяви министърът.