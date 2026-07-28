Две ключови граници поднасят неприятна изненада на шофьорите

Интензивен трафик затруднява преминаването през два от основните гранични пункове на страната тази сутрин. Най-сериозно е движението на „Калотина“ при влизане от Сърбия и на „Капитан Андреево“ при излизане към Турция. Натоварването се отнася до леките автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. На останалите сухопътни граници обстановката е спокойна.

Засилено движение на два пункта

На ГКПП „Калотина“ трафикът е интензивен на вход за леки автомобили. Това е едно от най-натоварените направления за пътуващите от Западна Европа към България.

Натоварване има и на ГКПП „Капитан Андреево“, но в обратната посока - на изход от страната към Турция. От „Гранична полиция“ не съобщават за сериозни затруднения при товарните автомобили.

Спокойно към Северна Македония и Румъния

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония движението се осъществява нормално. Няма данни за натрупване на автомобили или продължително изчакване.

Нормален е трафикът и по границата с Румъния. Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се извършва и в двете платна, след като на 30 юни 2026 г. ремонтът приключи и мостът беше напълно отворен.

Две фериботни връзки остават спрени

Заради ниското ниво на река Дунав временно не работят фериботните линии Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич.

Пътуващите по тези направления трябва да използват други гранични преходи и да предвидят възможно допълнително натоварване по алтернативните маршрути.

Няма проблеми по границата с Гърция

Движението през всички гранични преходи с Гърция е нормално. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

Пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени за леки коли, автобуси и товарни автомобили.