Една следа обръща версията за автобуса на Цариградско шосе

„Най-малко вероятно е причината да е в спирачките“, заяви автоекспертът Румен Дунев след тежката катастрофа с автобус по линия 204 на столичния булевард „Цариградско шосе“. Според него трябва да се проверява за техническа неизправност в задната част на превозното средство, разсейване на водача или съчетание между двете.

Анализът на следите показва, че произшествието е започнало около 100 метра преди мястото, където автобусът окончателно се е спрял. Точната причина трябва да бъде установена от автотехническите експертизи и записите от камерите.

Версията за отказали спирачки е малко вероятна

По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Дунев обаче обясни, че системите на автобусите са конструирани така, че при повреда да не оставят превозното средство без възможност да намали. „Спирачната система на автобусите е така направена и конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки“, заяви експертът пред БНТ.

Той допълни, че при подобен проблем автобусът е можел да продължи по инерция в бус лентата и постепенно да спре. Затова основните версии според него остават техническа неизправност, разсейване на водача или комбинация между двете.

Всичко започнало около 100 метра по-рано

Дунев подчерта, че механизмът на произшествието не започва при последния удар в бетонните съоръжения. „Механизмът стартира не тук, където е ударът в бетонната обезопасителна система, а стотина метра по-надолу, където опашната част на автобуса се удря в бетонната ограда и излиза от пътното платно“, обясни той.

След първия контакт автобусът се е върнал към пътя и е последвал втори удар в района на задните двойни гуми. Системата е насочила машината обратно към платното, но с голяма скорост. Автобусът е разкъсал металната мантинела, навлязъл е в насрещното движение и накрая е бил спрян от бетонните прегради.

Повредата може да е възникнала отзад

На въпрос дали причина за катастрофата може да е проблем с кормилното управление Дунев насочи вниманието към задната част на автобуса. „Според мен техническата неизправност е дошла от задната част на автобуса, тъй като първият удар и допир със стената е в задната опашна част“, каза той.

След този контакт превозното средство се е разлюляло и е напуснало платното. Експертизите трябва да установят дали е имало дефект в ходовата част, окачването или друга система, която е променила траекторията му.

Бетонните бариери са спасили човешки животи

Според Дунев най-щастливото обстоятелство е, че след навлизането в насрещното автобусът не се е сблъскал челно с други автомобили. Бетонните системи тип „Ню Джърси“ вероятно са предотвратили и падането му от мостовото съоръжение.

„Ако при втория удар в бетонната стена беше една такава мантинела, автобусът щеше да падне в кръговото движение от другата страна“, предупреди експертът.

Той допълни, че без бетонната преграда от другата страна автобусът е можел да прелети към тротоара и преминаващите автомобили. „При един 15-тонен автобус това щеше да доведе до фатален край“, заяви Дунев.

Скрит дефект е възможен въпреки прегледите

Автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли, а техническо обслужване е извършено на 25 юни. Преди да напусне гаража, превозното средство е минало и през предпътен преглед. „Проблемът, който е бил технически, може да е бил скрит, да е бил недостатъчно явен, за да бъде хванат“, обясни Дунев.

Инцидентът не е станал по време на първия курс за деня, което допуска възможността неизправността да се е развила постепенно. Камерите на Столичната община могат да покажат движението на автобуса преди първия удар и реакцията на водача.

Експертът настоява за нов подход към безопасността

Дунев смята, че поредицата катастрофи, при които тежки превозни средства разкъсват мантинели и навлизат в насрещното движение, налага промяна в обезопасяването на рисковите участъци. „Ако искаме да постигнем различно решение, трябва да променим нещо в самото уравнение“, заяви той.

Предложението му е участък с висока концентрация на произшествия да бъде обезопасен с бетонни системи и след една-две години резултатите да бъдат анализирани. Ако се установи, че те спасяват повече човешки животи, подобна защита трябва да се използва и при изграждането на нови трасета.

При катастрофата четирима души пострадаха леко. Разследването трябва да покаже дали причината е техническа повреда, разсейване на водача или съчетание между двата фактора.