Черна поредица на пътя прати четири жени в болница

Тревожна поредица от пътни инциденти в Бургаско изпрати четири жени в болница. Пешеходка бе блъсната на пътека в Слънчев бряг, а тежки верижни катастрофи станаха по пътя Варна-Бургас и на натоварен надлез в областния град. Сред пострадалите има жена със счупен прешлен и друга с фрактури на гръдния кош и гръдната кост. За щастие, към момента няма опасност за живота им.

Кола отнесе жена на пешеходна пътека

Жена е получила комоцио, след като автомобил я блъснал на пешеходна пътека в Слънчев бряг. Инцидентът станал на кръстовище в курортния комплекс.

По първоначални данни водачът на колата не пропуснал пресичащата пешеходка и ѝ отнел предимството. След удара тя била откарана в болница „Сърце и мозък“, където е оставена за лечение.

Случаят отново поставя под тревога безопасността на пешеходците в курортите през активния сезон, когато движението е натоварено, а около кръстовищата и пешеходните пътеки има постоянен поток от хора.

Три коли се нанизаха по пътя Варна-Бургас

Тежък верижен сблъсък е станал и по пътя между Варна и Бургас. Автомобил настигнал кола, която намалявала скоростта, и я ударил отзад заради неспазена дистанция.

От силния тласък вторият автомобил бил изхвърлен напред и се блъснал в трета кола. При катастрофата пострадала 68-годишна пътничка.

Жената е получила фрактури на гръдния кош и гръдната кост. Тя е настанена в болница, но според лекарите няма непосредствена опасност за живота ѝ.

Четири автомобила се сблъскаха край надлеза

Друг тежък инцидент е регистриран в района на надлеза на бургаската улица „Индустриална“. Там верижната катастрофа обхванала четири автомобила.

Причината е движение с несъобразена скорост в натоварения трафик. Последната кола в колоната ударила намаляващия пред нея автомобил, който бил изхвърлен към следващите спрели коли.

При сблъсъка е ранена 35-годишна пътничка. Жената е със счупен прешлен и фрактура на ребро и е приета в неврохирургичното отделение на болница „Сърце и мозък“. Състоянието й е сериозно, но няма опасност за живота.

Нов удар с три коли край Несебър

Още една катастрофа между три автомобила е станала на пътя Варна-Бургас, в района на комплекс край Несебър.

И там причината е неспазена дистанция. Автомобил ударил намаляваща пред него кола, която след сблъсъка се отклонила и се блъснала в джип, спрян извън пътното платно.

Водачката, предизвикала произшествието, е прегледана в болница заради болки и охлузвания. След оказаната медицинска помощ тя е освободена за домашно лечение.

Жена падна в автобус при потегляне

Инцидент е регистриран и в градския транспорт на Бургас. 49-годишна пътничка паднала на пода на автобус при потеглянето му от спирка „Зорница“ на булевард „Стефан Стамболов“.

Жената ударила главата си и получила външен хематом. Тя е откарана в болница и е оставена под лекарско наблюдение, без опасност за живота.