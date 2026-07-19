Докога? Пореден ТИР се обърна край София

Пореден тежък инцидент с тежкотоварен автомобил блокира ключова пътна артерия към София в края на уикенда. Катастрофата предизвика километрични задръствания и остави стотици шофьори в капан в неделната вечер. Наложи се екипи на „Пътна полиция“ спешно да пренасочват трафика по обходни маршрути, докато тежка техника разчистваше платното от обърнатата машина и разпиления товар.

Хроника на инцидента

Произшествието става на един от най-натоварените подходи към столицата. По първоначална информация водачът на тежкотоварния камион е загубил управление над превозното средство. Камионът се е поднесъл, ударил се е в предпазните мантинели и се е обърнал настрани, блокирайки изцяло движението. За щастие, инцидентът се размина без жертви, но материалните щети по инфраструктурата и превозното средство са сериозни.

Експертите: Проблемът е в гумите и претоварването

Инцидентът отново изкара на преден план системните проблеми с безопасността на тежкотоварния трафик у нас. Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) реагира остро и посочи конкретна причина за зачестилите подобни случаи – критичното състояние на гумите на камионите.

Според експертите, много от превозвачите масово пренебрегват техническата поддръжка, за да спестят разходи. Употребата на износени, стари или неправилно регенерирани гуми през горещите летни месеци е бомба с часовников механизъм. При високи температури на асфалта и тежък товар, тези гуми се пренагряват и се пръскат в движение, което прави камиона напълно неуправляем.

Къде е контролът?

От ЕЦТП настояват за незабавни и масирани проверки от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ). Според бранша, контролът по пътищата трябва да бъде по-строг и да се фокусира не само върху документите и почивките на шофьорите, но и върху реалното техническо състояние на камионите – спирачни системи, тегло на товара и дълбочина на грайфера на гумите.

Статистиката показва, че инцидентите с ТИР-ове у нас зачестяват, а блокирането на основни пътища нанася сериозни икономически щети и застрашава живота на хиляди изрядни участници в движението.