Пътищата станаха руска рулетка. Започва голяма реформа

Въвеждат единна система за контрол на пътното движение

Да се качиш в семейната кола, за да отидеш с детето си на море, вече е игра на руска рулетка. Не знаеш на какво ще попаднеш по пътя – дали изнервен шофьор ще предприеме рисково изпреварване, дали зад волана отсреща ще е някой с много промили в кръвта или ТИР ще прегази мантинелата, която заради игри с пари и обществени поръчки се троши като солета.

Бойно поле на пътя

Българските пътища са бойно поле, страната няма истински магистрали, а железопътният транспорт е в трагично състояние, обявиха един след друг премиерът Румен Радев и транспортният министър Георги Пеев. Пресичането на войната по пътищата стана тема на специално заседание на Министерски съвет, като Радев обяви, че се подготвят драстични промени в законодателството и призова шофьорите за отговорност.

„Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училищата, непълноценното използване на техническите средства, с които разполагаме, сбърканите приоритети...“, заяви Радев.

Проблеми с инфраструктурата, мантинелите, знаците, обучението на младите водачи и контрола върху движението разкри и министър Георги Пеев.

Магистрали само по име

„Българските пътища са едно бойно поле. Нека веднъж завинаги да си признаем - имаме ли магистрали в България? Ние нямаме магистрали. Имаме скоростни пътища“, заяви Пеев.

По думите му българите се възхищават на съоръженията в чужбина, защото у нас необходимата инфраструктура не е изградена. Проблемите не се изчерпват със състоянието на настилката.

„Не съм специалист по мантинелите, но доколкото чувам, и те не са в най-доброто състояние. Знаковото стопанство, разположението на знаците и ограниченията също не са адекватно и последователно организирани“, посочи транспортният министър.

Според него пътната безопасност не може да бъде постигната единствено чрез непрекъснато увеличаване на глобите. Санкцията е краят на процеса, докато държавата трябва да започне от превенцията, образованието и създаването на безопасна среда.

„Трябва предварително да осигурим безопасността, а едва след това да се налагат глоби“, подчерта Пеев.

Младите шофьори излизат неподготвени

Транспортният министър постави под въпрос и практическата подготовка на кандидатите за книжка. Според него промените в теоретичните изпити и въвеждането на така наречените „бели стаи“ са стъпка напред, но не решават основния проблем.

„Ние нямаме обучение на полигони. Именно там трябва да се развиват практически умения - реакция при аквапланинг, овладяване на маневри и други“, заяви Пеев.

Той настоя за повече практически занятия и по-строги правила през първите години след получаването на книжка. Според него неопитният водач трябва да бъде подложен на по-сериозен контрол, докато натрупа необходимите умения зад волана.

Единна система за контрол на пътя

Пеев поиска и единна система за контрол на пътното движение, вместо отговорностите да бъдат разпределени между множество институции без достатъчно добра координация.

124 инспектори контролират целия сектор

Министърът разкри огромен проблем с контрола и фрапантна разлика между служителите, които проверяват реалната безопасност, и тези, които следят плащането на пътни такси.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ работят само 124 инспектори. Те трябва да контролират движението, транспортните предприятия, автошколите и пунктовете за технически прегледи.

„А в Националното тол управление има 680 служители, които стоят в автомобили и наблюдават дали някой е платил винетка или тол такса“, посочи Пеев.

Формализъм и корупция, каза по този повод Радев.

„Т.е. приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси. Затова правителството работи усилено за дълбока, системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор“, заяви още премиерът.

Половината влакове са без климатик

Състоянието на жп транспорта е трагично

Влаковете не могат да станат алтернатива на леките коли и да намалят трафика по магистралите и пътищата в страната, защото по думите на министър Георги Пеев състоянието на железопътния транспорт у нас е трагично. Според него една работеща система се нуждае от нов подвижен състав, добра инфраструктура и подготвени служители, но България изостава и по трите показателя.

„Имаме прекрасни служители и прекрасни машинисти, които работят в изключително тежки условия, а за добавената стойност, която дават, получават мизерни възнаграждения“, заяви министърът.

Около половината от използвания подвижен състав е произведен през 70-те и 80-те години на миналия век и не разполага с климатизация. На железниците са необходими 284 вагона, но в движение са 266, от които само 113 са климатизирани.

Купените от „Дойче бан“ вагони също създават проблеми, тъй като климатичните им системи са проектирани да работят при температури до 35 градуса. В тях се поставят нови електронни платки, като според Пеев модернизираните композиции вече не дават толкова чести откази.

В България вече са пристигнали първите нови влакове на „Шкода“ и „Алстом“, но експлоатацията им все още не е започнала. Дори след доставката на всички 20 композиции на „Шкода“ и 35 на „Алстом“ нуждите на сектора няма да бъдат покрити.

„Оттук нататък трябва да разработим адекватен план. Той не може да бъде изпълнен мигновено, защото хората очакват бързи резултати. Тях не ги интересуват декларации и проблеми. Те искат да пътуват от точка А до точка Б“, заяви Георги Пеев.

20 000 лева заплата в губещи дружества

Режат парите от 1 август

20 000 лева заплата вземат шефове в държавни дружества, които са на загуба. Тъжната истина разкри министърът на транспорта Георги Пеев и нарече това не само неморално, но и брутално.

„Не може в губещи предприятия, в които хората работят при потресаващи условия на труд и получават почти минимално възнаграждение, членовете на управителните съвети, генералните и изпълнителните директори да получават такива заплати. Това трябва да спре“, отсече министърът.

Той призна, че сумите са законни, но не отговарят на състоянието на предприятията и на резултатите от управлението им. Според него предишните власти многократно са обещавали промени, без да предприемат реални действия.

„Един човек трябва да получава това, което му се полага от гледна точка на отговорността, която носи, и на резултатите, които постига“, подчерта Пеев.

Министърът даде като пример БДЖ, чиито задължения достигат 135 млн. лева. „БДЖ - Товарни превози“ е пред фактически фалит с над 60 млн. евро задължения.

„Няма как в предприятия, които са практически фалирали, да се получават такива заплати“, категоричен беше Пеев.

С решение на Министерския съвет се въвежда правило никой член на управителен съвет да не може да получава повече от президента. Това обаче не означава, че автоматично ще достига това възнаграждение.

„Ако няма резултати в предприятието, той трябва да получава значително по-малко“, каза министърът.

До 21 юли методиките в транспортното министерство трябва да бъдат преработени, така че заплатите да зависят от поставените цели и постигнатите резултати. Новите правила ще влязат в сила от 1 август, а първата видима промяна в статистиката се очаква през септември.