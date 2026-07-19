Манчев и Алибегов искат „Мишлен“, но държавата да плати сметката

Докато в медиите се въртят сметки за таратор от 9 евро и кафе от 5 евро, шеф Иван Манчев и Ричард Алибегов обясниха, че истинският проблем на българските заведения не са цените, а държавата, данъците и липсата на подкрепа. Двамата гостуваха в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, където обсъдиха кога България може да се сдобие с ресторант със звезда „Мишлен“.

Оказа се, че пътят към звездата е дълъг, скъп и вероятно трябва да бъде извървян ръка за ръка с държавата. А докато това стане, клиентската оценка също можела да свърши работа.

„Звездата „Мишлен“ е Шампионска лига. За да можеш да създадеш „Мишлен“ в България, това е много дълъг процес“, обяви Иван Манчев.

По думите му първо трябва да бъде поканена комисия, което струвало много пари. След одита се изготвял доклад с препоръки, а през следващите една-две години проверяващите идвали още няколко пъти, за да видят дали страната е напреднала.

„За да има хубава среда, държавата трябва да ни стане партньор. Държавата трябва да създаде средата, за да се вдигне нивото“, обясни Манчев.

Той увери, че моментната снимка показвала движение в правилната посока, но ресторантьорският бизнес се чувствал сам и неподкрепен. Затова държавата трябвало да бъде партньор, а не мащеха.

„Ресторантът е социален феномен. През „Мишлен“ бизнесът иска качествен продукт. Ние гордеем ли се с много качествени продукти?“, попита телевизионният водещ и шеф-готвач.

Ричард Алибегов пък се оплака, че медиите проявяват нездрав интерес единствено към лошите новини за заведенията. По думите му може и да има някъде таратор за 9 евро и кафе за 5 евро, но точно тези примери неизменно излизали на повърхността.

„Всички са в Гърция. От май до септември българите осъществяват 1 милион пътувания до Гърция. В същия този период има 5,5 млн. пътувания на българите към Черноморието, но тази новина потъва. Излиза само тараторът за 9 евро“, заяви Алибегов.

Той призна, че в бранша има недобросъвестни търговци, но според него те били единици. В България имало 27 000 заведения, много от които работели от години, а разнообразието от цени давало възможност на всеки да избере според джоба си.

„Много е скъпо в заведенията, ама заведенията са пълни. Има цени за всички“, обобщи Алибегов своеобразния ресторантьорски парадокс.

Манчев отново насочи поглед към държавата, която според него не е превърнала туризма в приоритет. Той посочи, че хотелите работят с 9 на сто ДДС, докато ставката за ресторантите е 20 на сто.

„За да произведем хубава услуга, се изискват първо много хора, след това качество. Тези цени са оправдани на базата на хората, които произвеждат тази услуга. Ресторантите и хотелите намалиха страшно много от печалбата, защото услугата стана много скъпа“, каза шеф-готвачът.

В края Алибегов внесе известна доза спокойствие, като обяви, че звездата „Мишлен“ всъщност не била най-важното нещо за един ресторант. По-ценна била оценката на клиентите - особено когато заведенията са пълни, въпреки че всички се оплакват колко е скъпо.

Според него целият спор е тръгнал от едно интервю в един сайт, което след това било препечатано от множество медии. А истината била, че процедурата за включване на България в системата на „Мишлен“ може да продължи между три и пет години и да мине през множество доклади и проверки.

Така България засега остава без звезда „Мишлен“, но със заведения, които са едновременно пълни, ощетени, скъпи, недооценени и в очакване държавата най-сетне да се включи в сметката.