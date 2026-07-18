Златна инвестиция в София. Нов японски завод

В Научно-производствената зона „Искър“ в София се случи нещо, което рядко виждаме в българската индустриална карта: нов японски завод, създаден с прецизност, дългосрочна визия и технологичен размах. „Кьова Юръп“, европейското подразделение на японската „Кьова Манифакчъринг“, откри своята нова производствена база - събитие, което далеч надхвърля рамките на корпоративна церемония. Това е знак за промяна: България вече не е просто територия за аутсорсинг, а място за високотехнологично производство, интегрирано в глобални вериги.

На откриването присъстваха посланикът на Япония Чикахиса Суми, ръководството на компанията и партньори от Европа и Азия - символичен жест, който показва колко стратегическо е това разширяване.

14 години по-късно - японската инвестиция влиза в нов етап

„Кьова“ стъпва в България през 2012 г. с ясната цел да изгради европейски център за производство на моторни ролки, ключов компонент в модерните логистични системи. Днес, 14 години по-късно, компанията вече не просто разширява капацитета си - тя променя мащаба на присъствието си.

Новата база е оборудвана с два високотехнологични производствени робота, които увеличават капацитета до 1000 изделия на ден. Това не е просто модернизация, а скок към индустрия 4.0 - автоматизация, прецизност, проследимост и ефективност, които поставят софийския завод в една лига с японските и американските производствени центрове на компанията.

Какво произвежда заводът?

Продукцията на „Кьова“ е специфична, но стратегически важна: моторни ролки с вграден микроконтролер. Това са устройства, които задвижват конвейери, сортиращи линии и автоматизирани складове. В свят, в който логистиката е новата кръвоносна система на икономиката, тези ролки са нещо като невроните на индустриалната инфраструктура.

Те позволяват моментално проследяване на товара, автоматично управление на скоростта, оптимизация на потока и интеграция с цялата дигитална система на склада. Именно затова продукцията от София е предназначена основно за ЕС - регион, който ускорено автоматизира логистичните си центрове.

Защо България?

Интересното е, че „Кьова“ расте най-бързо именно в България - и то в период, когато светът беше парализиран от пандемията. Докато големите конкуренти се бореха с тежки структури и бавни процеси, българският екип на „Кьова Юръп“ успя да се адаптира светкавично. Гъвкавостта се превърна в конкурентно предимство, а кризата - в катализатор за растеж.

Днес компанията е убедена, че автоматизацията ще бъде основният двигател на индустрията през следващото десетилетие. Електрониката поевтинява, роботите стават достъпни, а складовете и цеховете се дигитализират с темпове, които преди бяха немислими. Това означава едно: продукцията на „Кьова“ ще бъде все по-търсена.

Японската философия

На откриването президентът на „Кьова Манифакчъринг“ Шигеюки Фуджимото каза нещо, което обобщава духа на инвестицията: „Днес е специален ден. Горд съм да открия нашата нова фабрика тук. Ще продължаваме да растем заедно.“

А директорът „Глобален маркетинг“ Казуя Ичиеда добави: „Тази фабрика е много повече от сграда. Тя е нашето виждане за бъдещето.“

Това е типично японско мислене - фабриката не е просто производствен обект, а философия за устойчиво развитие, за уважение към служителите, за технологичен напредък и за дългосрочни партньорства.

България и Япония: индустриален мост, който се укрепва

Посланик Чикахиса Суми подчерта, че „Кьова“ е сред ключовите играчи в глобалния пазар на моторни ролки - сектор, който е в сърцето на логистичните центрове. Новият завод е символ на стабилните икономически отношения между България и Япония - отношения, които се развиват тихо, но последователно.

София вече е част от глобалната производствена мрежа на японска компания, която работи в три държави: Япония, САЩ и България. Това е признание за качеството на българските инженери, за стабилността на местната среда и за потенциала на страната да бъде регионален технологичен хъб.

Заводът, който гледа към бъдещето

Новата производствена база на „Кьова Юръп“ е повече от инвестиция - тя е знак за посока. България се позиционира в индустрия, която ще бъде ключова за автоматизирания свят: логистика, роботика, микроконтролери, интелигентни системи.