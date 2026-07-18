Голямо езеро пресъхна, обявиха бедствено положение

Ниските нива на Дунав за втора поредна година налагат отново принудително препомпване на води от реката към езерото Сребърна посредством Западния канал. Това съобщиха на съвместна пресконференция кметът на община Силистра Александър Сабанов и директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям, предаде "Фокус".

Считано от 14 юли, е обявено и частично бедствено положение на територията на община Силистра, в границите на поддържан резерват "Сребърна“. На пресконференцията присъстваха също областният управител на Силистра инж. Николай Неделчев и комисар Евлоги Стамов – директор на Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Всички дейности на територията на резервата, свързани с препомпването, ще се координират от директорите на екоинспекцията и на ГДПБЗН, както и от кмета на Община Силистра.

Към настоящия момент нивото на водите в езерото в границите на поддържан резерват "Сребърна" е много ниско, приблизително 1 метър по-надолу от оптималното ниво за развитие на екосистемата. Пресъхнали са част от периферните водни огледала. При задържане на тенденцията може да се очаква пресъхване и на участъци от централното водно огледало, съобщават от РИОСВ - Русе. Това ще създаде предпоставки за неблагоприятно въздействие върху рибната фауна и растенията, обитаващи водната среда, и ще окаже косвено влияние върху земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Принудителното захранване на езерото с вода от реката ще се осъществява чрез хидропомпени агрегати, предоставени от ГДПБЗН. Действията ще започнат в кратък порядък от време, на обособената през миналата година площадка. Ще бъдат използвани двете твърди тръби, които са безвъзмездно дарени от "Водоснабдяване и канализация“ - Русе ООД при специализираната акция миналата година, като вероятно ще бъдат монтирани допълнително и меки линии.

Водният режим на езерото "Сребърна“ е в пряка зависимост от водните нива на река Дунав. Езерото се захранва със свежи води посредством пряка връзка, с изградените Източен и Западен канал. Пълненето е възможно единствено при по-високи нива на реката, при коти над 12 метра и подпочвено, при изравнени водни нива. През последните 3-4 години се отчита трайно намаляване на водния стоеж на река Дунав. Последното пълноценно пълнене на езерото от реката е осъществено през май 2023 г. Тази година през март за пълнене на езерото са използвани хидротехническите съоръжения (шлюзове), в рамките на два-три дни, но това не е било достатъчно ефективно. Причините за негативната тенденция са комплексни – множество изградени хидротехнически съоръжения по протежение на реката и почти всички значими притоци, производство на електроенергия, високо потребление на вода във водосборния басейн на Дунав и не на последно място - климатичните промени, свързани с повишение на температурите през зимния период, намаление на снеговалежите и екстремно високи температури през лятото.

Принудително препомпване на води от Дунав към езерото се осъществи за пръв път миналата година, като при безпрецедентната акция, продължила почти три месеца, във водните площи на резервата постъпиха над 3 000 000 м3 вода. Така екосистемата беше предпазена от пресъхване.

"Към момента водните площи не са изцяло изсъхнали, тръстиката е свежа, няма да се губи време за запълване на Западния канал и се очаква по-бързо покачване на нивото в централно водно огледало“, обясни пред журналисти Дауд Ибрям.

РИОСВ – Русе извърши проучвания за разположението на карстовите извори, които служат за подхранване и поддържане на водите в езерото, и за изграждане на постоянна помпена станция. В краткосрочен план се предвижда да бъде осигурено финансиране от Министерството на околната среда и водите за закупуване на две помпи и генератор, които ще се експлоатират от екоинспекцията до изграждането на станцията.