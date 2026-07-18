Рожден ден днес има култов актьор

Рожден ден днес празнуват:
Кръстю Лафазанов, актьор
Веселина Кацарова, оперна певица
Проф. Емил Попов, скулптор
Ивана Джеджева, актриса
Красимир Инински, президент на Българската федерация по бокс
Юрий Асланов, социолог
Рожден ден днес празнуват:
Кръстю Лафазанов, актьор
Веселина Кацарова, оперна певица
Проф. Емил Попов, скулптор
Ивана Джеджева, актриса
Красимир Инински, президент на Българската федерация по бокс
Юрий Асланов, социолог
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