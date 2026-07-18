Общество

Рожден ден днес има култов актьор

Вижте кой още черпи!

Рожден ден днес има култов актьор
18 юли 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Кръстю Лафазанов, актьор

Веселина Кацарова, оперна певица

Проф. Емил Попов, скулптор

Ивана Джеджева, актриса

Красимир Инински, президент на Българската федерация по бокс

Юрий Асланов, социолог

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Автор Григор Атанасов
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