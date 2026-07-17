Капитулацията на Тръмп: Вашингтон клекна пред Китай и връща златния статут на Хонконг

Белият дом тихомълком вдига тежките санкции, за да спаси търговските си отношения с Пекин, задрасквайки дългогодишната си икономическа война.

Пълният обрат в глобалната икономическа политика вече е факт, след като стана ясно, че Съединените щати се подготвят да възстановят специалния търговски и икономически статут на Хонконг. Информацията, която първоначално беше разпространена от китайското министерство на търговията и потвърдена от международните агенции, отекна като гръм от ясно небе във финансовия свят. Този ход на практика заличава една от най-агресивните наказателни мерки, наложени по време на първия мандат на Доналд Тръмп, и показва рязко отстъпление на американската администрация пред икономическия натиск на азиатския гигант.

Краят на една петгодишна наказателна акция

През лятото на две хиляди и двадесета година Вашингтон наложи брутална блокада над Хонконг, отнемайки преференциалния му режим в отговор на въведения от Пекин закон за националната сигурност. Тогавашната изпълнителна заповед приравни мегаполиса към останалата част от континентален Китай и го лиши от митнически облекчения и специален експортен контрол. Тази година обаче американските власти решиха да не удължават санкционния указ и го оставиха да изтече безшумно, което автоматично връща Хонконг на световната карта като отделна и привилегирована търговска територия.

Тайният пакт между Тръмп и Си Цзинпин дава горчиви плодове

Зад кулисите на това неочаквано решение стоят мащабни търговски преговори, които вече доведоха до сериозно взаимно намаляване на митата върху вноса между двете суперсили. Официален Пекин веднага приветства решението на Вашингтон и открито обяви, че тази положителна промяна е директен резултат от тайните договорености между Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата им в китайската столица. Правителството на Хонконг също изрази задоволство от пакта, който ще съживи местния бизнес, но за международните наблюдатели остава горчивият вкус, че САЩ окончателно зачетоха суверенитета на Китай над финансовия център в замяна на икономическо спокойствие.