Невъзможна селяния вдигна на крак плаж в Гърция

Кадри от плаж в Гърция предизвикаха оживени реакции в социалните мрежи, след като на кадрите се вижда група туристи, които поставят газова скара направо върху пясъка и започват да пекат месо на няколко метра от морето и останалите плажуващи.

В публикацията в социалната мрежа X хората са представени като туристи от България. Част от коментиращите обаче твърдят, че на видеото се чува гръцка реч, поради което националността им не може да бъде потвърдена единствено по кадрите.

Независимо кои са участниците, импровизираната кухня на плажа бързо раздели потребителите на два лагера.

Едни одобриха решението като икономично и практично, а други го определиха като неуважително към хората, дошли да се наслаждават на морето.

Докато част от почиващите плували и се излежавали на слънце, туристите подредили газов уред върху пясъка и започнали да приготвят месо.

Миризмата на печено постепенно се разнесла около съседните чадъри и привлякла вниманието на хората наоколо. Няколко плажуващи извадили телефоните си и заснели необичайната сцена.

Към видеото бил добавен текстът:

„Много туристи от България прекарват лятото в Гърция, но мнозина предпочитат да си приготвят храната на плажа, вместо да се хранят в ресторанти.“

Друг потребител се пошегувал, че туристите са „отворили бар на пясъка“.

„Няма нищо лошо в това, че не ходят по таверни. Проблемът е, че правят плажа неприятен заради миризмата. Това не е редно. Могат да си приготвят храната в стаята, по-далеч от плажа или на някое по-усамотено място. Но не и там. Пречат на хората на плажа. За съжаление, много от тях оставят и боклуци“, гласи един от критичните коментари.

Според други потребители самото приготвяне на храна би било по-приемливо, ако скарата се намира на достатъчно разстояние от чадърите и след това мястото бъде внимателно почистено.

„Това е отвратително. Представете си, че искате да плувате, а някой до вас пече месо. Могат да го правят на друго място, но не и на плажа!“

Някои коментиращи напомниха, че през летните месеци в Гърция рискът от пожари е изключително висок. Поради това използването на уреди за готвене, открит огън или други източници на топлина на обществени места може да бъде ограничено според района и конкретните местни правила.