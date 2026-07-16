Безмер ще приема гръцки военни самолети

Гръцкият парламент ратифицира военното споразумение с България, което урежда подкрепата за гръцки авиационни формирования при патрулни мисии над Черно море. Документът предвижда българската страна да осигурява обслужване на въздушното движение, техническа поддръжка на самолетите и съдействие за летателните екипажи на гръцките военновъздушни сили. Основна база за тези дейности ще бъде военното летище Безмер.

Полетите са част от адаптираното предно присъствие на НАТО в Черноморския регион. Целта е да бъде засилена отбранителната и възпиращата способност на Алианса в район с нарастващо стратегическо значение.

Споразумението между министерствата на отбраната на България и Гърция определя условията, при които гръцкото военно формирование ще изпълнява задачите си. Освен въздушен контрол и наземно обслужване България ще осигурява необходимата логистична подкрепа за самолетите и екипажите, разположени временно на нейна територия.

Решението за засилване на съюзническото присъствие по югоизточния фланг на НАТО беше взето още на срещата на върха на Алианса през 2016 г. Тогава държавите членки се ангажираха да разширят военната координация и способностите си за реакция в региона.

Българският парламент е ратифицирал документа преди четири години. С одобрението от гръцката страна споразумението вече получава необходимата парламентарна подкрепа и в двете държави.