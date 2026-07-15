Атракция от соца предизвика гняв по морето

Лятната ваканция по Южното Черноморие остави неприятен спомен у българка, която живее зад граница от три десетилетия.

Маргарита Димитрова разказа чрез платформата "Вашият сигнал до Флагман.бг", че се е прибрала в родината с очакването да види курорти, развиващи се в ритъма на съвременния европейски туризъм.

Една от предлаганите край морето атракции предизвикала у нея гняв, срам и недоумение.

Става въпрос за туристическите карети, теглени от коне в разгара на летните жеги. Разходката струва 20 евро и продължава около 15 минути. Зад краткото преживяване за туриста обаче стоят часове работа за животните сред нагорещения асфалт, автомобилния шум и непрекъснатия поток от хора.

Маргарита определя гледката като унизителна за курортите, които претендират за европейски облик и се стремят да привличат платежоспособни чуждестранни гости. Според нея подобна атракция не носи романтиката на миналото, а демонстрира моралното изоставане на туристическата среда.

Според г-жа Димитрова, за платежоспособните туристи, които имат възможност да пътуват по целия свят и да сравняват различни дестинации, този вид атракция вече се възприема като остарял естетически анахронизъм.

Възмущението ѝ не е насочено срещу старинната карета като символ. Проблемът започва, когато традицията се превърне в безконтролен бизнес, а живото същество остане сведено до двигател за чужда печалба.

Конят не избира дали да остане на сянка, дали да прекъсне работа при изтощение и дали да избегне най-горещите часове. Отговорността принадлежи на стопаните, контролните органи и местната власт, която допуска тази дейност върху обществените алеи, мотивира се тя.

Сигналът не е единичен. През предишни летни сезони граждани са алармирали за недохранени коне, видими рани, прекомерен товар и грубо отношение към животните във файтоните. През 2025 г. се появи разказ на очевидец за кон, който се свлякъл на пътя, след като бил принуден сам да тегли карета с осем души.

Темата засяга и сигурността на туристите. През годините са регистрирани инциденти с файтони в морските курорти. В Созопол млада жена пострада, след като водач на туристическа карета изгуби контрол и навлезе върху подиума на заведение. Липсата на строг надзор поставя под риск животните, пешеходците, клиентите на заведенията и останалите участници в движението.

Европейските примери очертават различен подход, показа нашата проверка. В Брюксел туристите вече разглеждат историческия център с електрически ретро карети. Те съхраняват визуалното очарование на старинната услуга, без животни да теглят тежки впрягове сред градския трафик.

Виена е запазила емблематичните си файтони, но ги е подчинила на строги правила. При температура от 35 градуса туристическите обиколки се прекратяват. Всяко животно работи най-много 18 дни месечно, а общинските ветеринарни власти следят хранителното му състояние, дишането, кръвообращението, крайниците, копитата и годността му за работа. Животно с установен проблем се отстранява от движение.

Според Маргарита Димитрова подобна картина нанася тежък репутационен удар върху българските курорти. Чуждите гости сравняват видяното с местата, които вече са посетили. Те разпознават разликата между съхранена традиция - например за Виена, където това е част от очарованието и експлоатация, между туристическа услуга и морално остаряла практика.

Рекламите за луксозни хотели, модерна инфраструктура и европейско обслужване губят стойност, когато на същата алея кон тегли часове наред тежка карета под силното слънце. 20-те евро за кратка обиколка носят много добър доход на търговците. Цената за целия курорт обаче става далеч по-висока, когато туристът си тръгне с усещането за безразличие към страданието, смята г-жа Димитрова.

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