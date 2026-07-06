Кошмар за престъпниците в наш топ курорт

Полицията в Несебър превърна уикенда в кошмар за криминалния контингент и джигитите по пътищата. Мащабна специализирана полицейска операция блокира ключови точки в Слънчев бряг в часовете между 23:00 ч. на 4 юли и 05:00 ч. на 5 юли. Резултатът от шестчасовия среднощен филтър е шестима задържани в ареста, иззети сериозни количества наркотици и поредният скъп автомобил, пратен на наказателен паркинг.

Униформените са закопчали шестима души на различна възраст и от различни градове на страната, дошли край морето не за почивка, а за пласиране и употреба на забранени субстанции. При обиските и проверките криминалистите са намерили и конфискували: Суха тревна маса (марихуана), разпределена на дози; силно токсични кристали метамфетамин; 15 флакона с райски газ, които се продавали напълно незаконно.

Един от най-фрапантните удари по време на акцията е извършен в денонощен хранителен магазин в курорта. Вместо да предлага само хранителни стоки, обектът е бил превърнат в депо за продажба на опасния за здравето райски газ. Флаконите са иззети веднага от полицията. По случаите с наркотиците и незаконната търговия в РУ-Несебър вече са образувани три преписки и три бързи производства.

Акцията на криминалистите бе подкрепена и от засилен контрол по пътищата на Слънчев бряг. В капана на униформените падна 22-годишен софиянец, който шпорел по алеите на курорта с луксозен „Мерцедес С 500“ със софийска регистрация.

Младият шофьор е тестван на място с наркодрегер, като апаратът е отчел категорично положителен резултат за употреба на кокаин. Скъпото возило е запечатано, а софиянецът е отведен под конвой в ареста за срок до 24 часа. Срещу него е стартирано бързо производство, което го изправя пред заплаха от тежко наказание и конфискация на луксозния автомобил.

От полицията заявяват, че проверките в Слънчев бряг и Несебър ще продължат през целия летен сезон, като целта е тотален натиск върху наркоразпространението и шофирането след употреба на опиати.

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