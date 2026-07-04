За първи път в Монако! Страх и гняв от VIP украинци  

В Монако се случва нещо невиждано досега. Местните хора и медиите от седмица са в абсолютен шок, недоумение и безпокойство след като бомба гръмна в една от най-луксозните сгради на Лазурния бряг, в която живееше семейството на украински олигарх. Той едва излезе от кома, жена му е с ампутирани крайници, а 13-годишния му син също е в болница.

Случаят е безпрецедентен в историята на княжеството, написа вестник Nice-Matin.

Държавният телевизионен канал Monaco Info, обави, че този атентат е нарушил мита за абсолютната сигурност, защото Монако е известна като една от най-безопасните и строго охранявани държави в света, с изключително ниска престъпност и хиляди камери за видеонаблюдение.

Местните журналисти пишат с тревога, че атентатът буквално е „взривил усещането за недосегаемост“ на Лазурния бряг.

Те подробно отразяват думите на принц Албер II, който нарече акта „отвратително престъпление, което шокира цялата общност“

Хората се притесняват, че това е началото на вълна от насилие между сенчести структури и организирана престъпност, защото начинът на извършване на атентата – мощна бомба с болтове и сачми на обществено място, кара местните да се боят за собствения си живот при евентуални следващи атаки.

Атентатът

Бомбена експлозия отекна в Монако на 29 юни пред входа на къщата на 58-годишния украински строителен магнат и мултимилионер Вадим Ермолаев. Луксозната жилищна сграда Sun's Palace се намира близо до френската граница. Взривното устройство е било самоделна бомба, поставена в раница или колет.

Три са хипотезите

Най-тиражираната версия е свързана с по-големия син на олигарха – Артур Ермолаев. През декември 2025 г. той беше арестуван в Кипър и екстрадиран в Естония, където се призна за виновен за управлението на мащабна международна мрежа от фалшиви колцентрове (Cosmo), завлякла европейци и американци с над 100 милиона евро.

Артур сключи сделка с прокуратурата, плати 8,5 милиона евро глоби и получи само условна присъда.

Според политически анализатори и публикации в медии като Al Jazeera, покушението може е отмъщение от измамени съучастници, които синът вероятно е издал на следствието.

Вадим Ермолаев е част от т.нар. „Батальон Монако“. Това са богати украинци, избягали на Лазурния бряг заради войната. Той е под 10-годишни санкции от Киев, наложени лично от Володимир Зеленски през декември 2023 г.. Причината е, че негови компании продължиха да развиват бизнес с алкохол в окупирания Крим и да плащат данъци в руския бюджет.

Френският вестник Le Figaro споменава хипотезата, че атаката може да е организирана като „предупреждение“ от украинските тайни служби, макар това да не е официално потвърдено.

Разследващите проучват и конфликти с бивши руски или украински бизнеспартньори в окупираните територии.

Кой е извършителят?

Камерите за видеонаблюдение в Монако са заснели извършителя да дебне жертвите близо час пред сградата. Първоначално полицията издирваше мъж, но разследването претърпя обрат – основният заподозрян се оказа украинка, която е била дегизирана като мъж. Тя е задействала бомбата дистанционно веднага щом семейството е пристигнало, след което е избягала пеша към съседния френски град Босолей. Предполага се, че вече е преминала към Италия.

Недоволство срещу „Батальона Монако“

В региона вече се усеща сериозно обществено напрежение и открито недоволство срещу представителите на т.нар. „Батальон Монако“. Местните жители както в Монако, така и в съседните френски градове като Босолей и Ница, изразяват силно безпокойство, че Лазурният бряг се превръща в арена за разчистване на кървави чужди сметки.

Нараства гнева заради луксозния начин на живот на „бежанците VIP“. Французите открито недоволстват, че докато обикновените украинци страдат от войната, тези милионери живеят в луксозни имоти и демонстрират огромно богатство, шофирайки скъпи автомобили като Bentley и Hummer.

Има силно усещане за несправедливост, че тези хора биват приемани като привилегировани бежанци, без да се проверява произходът на капиталите им.

В социалните мрежи и местните форуми се засилват призивите към френските и монакските власти за пълна проверка и затягане на контрола над всички богати чужденци, пребиваващи в региона.

Местната администрация се опитва да тушира напрежението, а властите засилиха полицейското присъствие по улиците, за да върнат усещането за сигурност. Въпреки това в обществото остава горчивият вкус, че френско-монакската граница е била лесно преодоляна от дегизиран атентатор.

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