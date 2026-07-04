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За първи път в Монако! Страх и гняв от VIP украинци  

Бомба избухна пред сградата на строителен олигарх от Киев, цялото семейство е в болница, затягат мерките на Лазурния бряг

За първи път в Монако! Страх и гняв от VIP украинци  
04 юли 26 | 23:48
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Александра Василева

В Монако се случва нещо невиждано досега. Местните хора и медиите от седмица са в абсолютен шок, недоумение и безпокойство след като бомба гръмна в една от най-луксозните сгради на Лазурния бряг, в която живееше семейството на украински олигарх. Той едва излезе от кома, жена му е с ампутирани крайници, а 13-годишния му син също е в болница.

Случаят е безпрецедентен в историята на княжеството, написа вестник Nice-Matin.

Държавният телевизионен канал Monaco Info, обави, че този атентат е нарушил мита за абсолютната сигурност, защото Монако е известна като една от най-безопасните и строго охранявани държави в света, с изключително ниска престъпност и хиляди камери за видеонаблюдение.

Местните журналисти пишат с тревога, че атентатът буквално е „взривил усещането за недосегаемост“ на Лазурния бряг.

принц албер

Те подробно отразяват думите на принц Албер II, който нарече акта „отвратително престъпление, което шокира цялата общност“

Хората се притесняват, че това е началото на вълна от насилие между сенчести структури и организирана престъпност, защото начинът на извършване на атентата – мощна бомба с болтове и сачми на обществено място, кара местните да се боят за собствения си живот при евентуални следващи атаки.

Атентатът

Бомбена експлозия отекна в Монако на 29 юни пред входа на къщата на 58-годишния украински строителен магнат и мултимилионер Вадим Ермолаев. Луксозната жилищна сграда Sun's Palace се намира близо до френската граница. Взривното устройство е било самоделна бомба, поставена в раница или колет.

ермолаев

Три са хипотезите

Най-тиражираната версия е свързана с по-големия син на олигарха – Артур Ермолаев. През декември 2025 г. той беше арестуван в Кипър и екстрадиран в Естония, където се призна за виновен за управлението на мащабна международна мрежа от фалшиви колцентрове (Cosmo), завлякла европейци и американци с над 100 милиона евро.

Артур сключи сделка с прокуратурата, плати 8,5 милиона евро глоби и получи само условна присъда.

Според политически анализатори и публикации в медии като Al Jazeera, покушението може е отмъщение от измамени съучастници, които синът вероятно е издал на следствието.

Вадим Ермолаев е част от т.нар. „Батальон Монако“. Това са богати украинци, избягали на Лазурния бряг заради войната. Той е под 10-годишни санкции от Киев, наложени лично от Володимир Зеленски през декември 2023 г.. Причината е, че негови компании продължиха да развиват бизнес с алкохол в окупирания Крим и да плащат данъци в руския бюджет.

Френският вестник Le Figaro споменава хипотезата, че атаката може да е организирана като „предупреждение“ от украинските тайни служби, макар това да не е официално потвърдено.

Разследващите проучват и конфликти с бивши руски или украински бизнеспартньори в окупираните територии.

ермолаев сграда

Кой е извършителят?

Камерите за видеонаблюдение в Монако са заснели извършителя да дебне жертвите близо час пред сградата. Първоначално полицията издирваше мъж, но разследването претърпя обрат – основният заподозрян се оказа украинка, която е била дегизирана като мъж. Тя е задействала бомбата дистанционно веднага щом семейството е пристигнало, след което е избягала пеша към съседния френски град Босолей. Предполага се, че вече е преминала към Италия.

Недоволство срещу „Батальона Монако“

В региона вече се усеща сериозно обществено напрежение и открито недоволство срещу представителите на т.нар. „Батальон Монако“. Местните жители както в Монако, така и в съседните френски градове като Босолей и Ница, изразяват силно безпокойство, че Лазурният бряг се превръща в арена за разчистване на кървави чужди сметки.

Нараства гнева заради луксозния начин на живот на „бежанците VIP“. Французите открито недоволстват, че докато обикновените украинци страдат от войната, тези милионери живеят в луксозни имоти и демонстрират огромно богатство, шофирайки скъпи автомобили като Bentley и Hummer.

Има силно усещане за несправедливост, че тези хора биват приемани като привилегировани бежанци, без да се проверява произходът на капиталите им.

В социалните мрежи и местните форуми се засилват призивите към френските и монакските власти за пълна проверка и затягане на контрола над всички богати чужденци, пребиваващи в региона.

Местната администрация се опитва да тушира напрежението, а властите засилиха полицейското присъствие по улиците, за да върнат усещането за сигурност. Въпреки това в обществото остава горчивият вкус, че френско-монакската граница е била лесно преодоляна от дегизиран атентатор.

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Автор Александра Василева

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