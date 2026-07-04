Румяна Коларова с мощен удар по Демержиев

"Някакъв министър да се прави на герой пред началника - това не е в стила на нито една нормална демокрация. В нормална държава това нямаше да се случи. Министърът нямаше да изнесе данни, които не са напълно достоверни".

Това заяви в ефира на БНТ политологът проф. Румяна Коларова по повод манипулациите на Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Целта е обществото да се обърка", категорична е тя. Според нея няма проблем в това конституционен съдия да има контакт с депутат. Хората от различни институции имат не само официални, но и неформални контакти.

"Не мисля, че е работа на вътрешния министър да разнищва този случай. Това трябва да е предмет на журналистическо разследване, а не на такива официални институции", каза проф. Коларова.

"Не мога да бъда сигурен, че тази изнесена справка от Демерджиев е автентична", коментира и Добромир Живков от "Маркет линкс".

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