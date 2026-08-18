ДА! На българската храна

Сложете край на палмовата измама. Направете си домашен сладолед

Ето тайната на перфектния занаятчийски десерт без машина

Сложете край на палмовата измама. Направете си домашен сладолед
18 авг 26 | 20:50
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Когато лятната жега напече, първата ни мисъл е за разхлаждащо ледено изкушение. Вместо обаче да тичате до близкия супермаркет, най-доброто решение е да отворите собствения си хладилник. Приготвянето на домашен сладолед се превърна в истински кулинарен тренд, който не само ще разбуди сетива ви, но и ще предпази здравето ви.

Голямата измама в магазина: Какво всъщност купуваме?

Повечето индустриални сладоледи по рафтовете в магазините отдавна са далеч от класическата рецепта с мляко и сметана. За да поевтинят производството и да удължат срока на годност, компаниите масово използват хидрогенирани растителни мазнини (палмово масло), сухо мляко и огромни количества рафинирана захар. Зазад пухкавата текстура пък се крият изкуствени емулгатори, стабилизатори и оцветители.

Домашният сладолед печели битката по всички фронтове:

  • Пълен контрол над съставките – вие решавате дали да използвате истинска фермерска сметана, био мляко или алтернативни ядкови млека.

  • Без скрита захар – можете да подсладите десерта с мед, фурми, стевия, кленов сироп или просто да разчитате на естествената сладост на плодовете.

  • Истински вкус – вместо изкуствена есенция „ягода“ или „ванилия“, добавяте истински пресни плодове, истински шушулки ванилия, качествен шоколад или ядки.

  • Подходящ за алергии – лесно можете да го направите без лактоза, без глутен или напълно веган.

Рецепта за вълшебен домашен сладолед (Без машина)

За тази рецепта не ви е необходима скъпа сладоледена машина. Резултатът е кадифено нежен, кремообразен и изключително богат вкус само с няколко основни съставки.

Необходими продукти:

  • Млечна сметана – 400 мл (животинска, с минимум 30% масленост, силно охладена)

  • Кондензирано мляко – 200 г (подсладено)

  • Екстракт от ванилия – 1 чаена лъжичка

  • Добавки по избор – 100 г блендирани горски плодове, настърган шоколад или натрошени бисквити

Начин на приготвяне:

1. Разбиване на сметаната
Изсипете студената сметана в дълбока купа. Разбийте я с миксер на висока скорост, докато се оформят твърди и пухкави връхчета. Внимавайте да не я преразбиете, за да не се превърне в масло.

2. Смесване на магията
Към разбитата сметана добавете подсладеното кондензирано мляко и ванилията. С помощта на силиконова шпатула започнете да бъркате внимателно отдолу нагоре. Целта е да запазите въздуха в сместа, за да остане сладоледът пухкав.

3. Личен почерк
Ако желаете шоколадов вкус, сега е моментът да добавите малко какао или разтопен охладен шоколад. За плодов сладолед – изсипете пюрето от плодове и разбъркайте леко, за да се получи красив мраморен ефект.

4. Замразяване
Прехвърлете сместа в подходящ съд (кутия за храна или форма за кекс), покрийте със свежо фолио директно върху повърхността (за да не се образуват ледени кристали) и приберете във фризера за поне 6 часа.

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