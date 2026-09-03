Най-хрупкавите чушки със сирене стават с тази панировка

Панираните чушки със сирене, познати в българската традиция още като „чушки бюрек“, са едно от най-обичаните ястия на родната трапеза. Тази рецепта съчетава сладостта на печената пиперка с богатия, солен вкус на сиренето и хрупкавостта на златната панировка. Ястието е перфектно както за топло предястие, така и за лека семейна вечеря, която носи уют и спомени за домашно приготвена храна.

Тайната на перфектните панирани чушки се крие в правилната подготовка на продуктите и баланса на панировката, която трябва да остане хрупкава, без да попива излишна мазнина.

Тънкости при избора на продукти

За да се получи ястието отлично, обърнете внимание на следните детайли:

Чушките: Използвайте едри, месести червени чушки (тип капия). Те имат естествена сладост, която контрастира отлично със солената плънка. Важно е да са добре изпечени и обелени, но да останат цели.

Сиренето: Заложете на добре узряло, по-твърдо бяло саламурено сирене. Твърде мекото или водно сирене ще се втечни при пърженето и може да изтече от чушката.

Панировката: Класическата комбинация от брашно, разбито яйце и галета гарантира плътна и хрупкава коричка, която запечатва плънката вътре.

Рецепта за класически чушки бюрек със сирене

Необходими продукти:

8-10 броя печени и обелени червени чушки

300 г бяло саламурено сирене

2 броя яйца (за плънката)

1/2 връзка пресен магданоз

Олио за пържене

За панировката:

3 броя яйца

1 ч.ч. брашно

1 ч.ч. галета

Начин на приготвяне:

Подготовка на чушките: Почистете внимателно печените чушки от дръжките и семената, като внимавате да не ги разкъсате. Оставете ги в цедка за 15-20 минути, за да се отцеди излишната вода. Това е критично, за да не пръска олиото по време на пърженето. Приготвяне на плънката: В дълбока чиния намачкайте сиренето с вилица. Добавете двете яйца и ситно нарязания магданоз. Разбъркайте добре до получаването на гъста, еднородна смес. Пълнене: С помощта на малка лъжичка напълнете всяка чушка с яйчената смес. Не прекалявайте с количеството – оставете малко разстояние до ръба, за да можете да притиснете края и плънката да не излезе. Паниране: Подгответе три отделни чинии за панировката – една с брашно, една с добре разбитите три яйца и една с галета. Оваляйте всяка пълнена чушка първо в брашното, след това я потопете в яйцето и накрая я оваляйте в галетата. За изключително хрупкава и здрава коричка, потопете чушката още веднъж за кратко в яйцето непосредствено преди пържене. Пържене: Загрейте обилно количество олио в дълбок тиган на средна към висока температура. Изпържете чушките за по 2-3 минути от всяка страна, докато придобият апетитен златисто-кафяв цвят. Сервиране: Извадете готовите чушки и ги поставете върху кухненска хартия, за да попие излишната мазнина.

Сервирайте ястието топло, гарнирано със свежа салата от домати и краставици или с лек млечно-чеснов сос.

