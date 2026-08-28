ДА! На българската храна

Опасно вкусни чийзкейкчета разхлаждат в жегите

Бисквитките остават хлупкави

Опасно вкусни чийзкейкчета разхлаждат в жегите
28 авг 26 | 16:17
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Божана Войнишка

В края на лятото има следобеди, в които желанието за нещо сладко е напълно реално, но идеята да включим фурната звучи като ненужно наказание. Точно тогава малките студени десерти имат своите петнайсет минути слава - особено ако изглеждат като чийзкейк, а всъщност изискват малко повече усилие от разбъркването на няколко продукта.

Тук тежкият крем отстъпва място на гъсто кисело мляко и крема сирене, малините носят необходимата киселинност, а бисквитената основа добавя хрупкавост. Правим ги в малки чашки или бурканчета, което решава и вечния проблем с рязането на чийзкейка, който отказва да изглежда толкова съвършен, колкото на снимката.

Необходими продукти

За основата:

  • Обикновени или овесени бисквити - 120 г

  • Разтопено масло - 45 г

  • Щипка сол

За крема:

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  • Крема сирене - 200 г

  • Гъсто цедено кисело мляко - 200 г

  • Мед - 3 с.л.

  • Ванилия - 1 ч.л.

  • Лимонова кора - 1 ч.л.

  • Лимонов сок - 1 с.л.

За малиновия слой:

  • Пресни или замразени малини - 180 г

  • Мед - 1 с.л.

  • Лимонов сок - 1 ч.л.

За завършване:

  • Пресни малини

  • Шамфъстък - по желание

  • Няколко листенца мента

Начин на приготвяне

  1. Натрошете бисквитите на фини трохи и ги смесете с разтопеното масло и щипка сол. Разпределете сместа на дъното на шест малки чашки или бурканчета и притиснете леко с лъжица.

  2. Смесете крема сиренето с киселото мляко, меда, ванилията, лимоновата кора и сока. Разбъркайте само докато получите гладък, плътен крем.

  3. Сложете малините в малък съд с меда и лимоновия сок и ги намачкайте леко. Ако използвате замразени, загрейте ги за няколко минути и след това оставете сместа да се охлади напълно.

  4. Разпределете крема върху бисквитените основи, а отгоре добавете малиновия слой. Можете леко да прокарате върха на лъжицата през двата крема, за да получите мраморен ефект.

  5. Приберете в хладилника за поне два часа, за да се охладят добре и вкусовете да се съберат.

  6. Преди сервиране добавете пресни малини, малко счукан шамфъстък и мента.

Ако искате десертът да изглежда като от сладкарска витрина, не сипвайте крема небрежно с голяма лъжица. Сложете го в обикновен плик за храна, отрежете единия ъгъл и го шприцовайте в чашките - 30 секунди повече работа, подозрително голяма разлика във външния вид.

И още нещо: не пропускайте лимоновата кора. Точно тя кара крема да има вкус на свеж летен десерт, а не просто на подсладено крема сирене.

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Автор Божана Войнишка

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