Реформата започна! Шишков дръпна юздите в МРРБ

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и си развърза ръцете, за да почне обещаните съкращения, благодарение на които общият брой на служителите се намалява с 39 щатни бройки и от 627 става 588. Намалява се и броят на дирекциите в общата администрация от 6 на 5, пише novini.bg.

Предвижда се обединяване на функционално свързани дейности в едно структурно звено. Така дейностите, осъществявани от досегашните дирекции „Правна" и „Обществени поръчки" ще се изпълняват вече от дирекция „Правни дейности". Новата структура ще обезпечи напълно функциите по осъществяването на правни дейности, процесуално представителство и процеса по планиране и провеждане на обществените поръчки.

С промените ще бъде закрито Звеното за мрежова и информационна сигурност, като функциите му ще се осъществяват от служител на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност", определен със заповед на министъра и на негово пряко подчинение, който ще изпълнява функциите на служител за мрежова и информационна сигурност за мрежата на МРРБ.

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За защита на националната класифицирана информация и на чуждестранната класифицирана информация, в министерството ще има служител по сигурността на информацията, като функциите му се извеждат от дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност".

Специализираната администрация също се оптимизира. Функциите в областта на административно-териториалното устройство и местното самоуправление преминават от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство" в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване"(ГРАО). Предложението за тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че функциите на двете дирекции, свързани с местното самоуправление, са близки и следва да бъдат обединени в едно общо звено.

Дейностите по изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътната карта за изпълнение на стратегията ще се управляват в една дирекция от структурата на МРРБ. С оглед на това, всички функции във връзка с изпълнението на стратегията се прехвърлят към дирекция „Технически правила и норми".

С предвидените промени в Устройствения правилник на министерството администрацията се структурира в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията

Промените са в изпълнение на краткосрочните мерки на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, включващи ограничаване броя на дирекциите в общата администрация, намаляване броя на междинните управленски нива като началник на отдели и сектори, и намаляване на разходите за персонал с 10 %. Целта е систематизиране на функциите на структурните звена, както и оптимизиране на щатната численост на персонала в тях с оглед по-ефективна организация .