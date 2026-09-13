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20 дни битка за европарите

20 дни битка за европарите

Задава се тежка битка за европарите в оставащите 20 дни до края на ноември. Това е последният срок, в който България може да се пребори 2015 г. да не...

11 ноември | 6:50
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