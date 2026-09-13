Реформата започна! Шишков дръпна юздите в МРРБ
Намалят и дирекции
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Намалят и дирекции
Промяна в заповед отключила огромни аванси за "Хемус", а строителството още не било готово
Шишков обяви, че държавата търси най-доброто техническо решение, докато ДНСК проверява обектите, водопроводите и канализацията
Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Надежда Йорданова внесоха искания при министър Виолета Комитова
Перничани опитаха да нахлуят в регионалното министерство
Перничани опитаха да нахлуят в регионалното министерство
София. Реалният недостиг в бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура" до края на годината е...
Задава се тежка битка за европарите в оставащите 20 дни до края на ноември. Това е последният срок, в който България може да се пребори 2015 г. да не...
Лиляна Павлова за втори път заема поста министър на регионалното развитие в кабинетите на премиера Бойко Борисов. Има ли разлика между двата мандата,...
София. „Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата с искане да протестира издадените разрешения за строеж поради наличие на тежки...
Североизтокът най-застрашен от дупката в енергетиката Половин България може да остане без ток през зимата. Причината са огромните дупки в бюджетите...