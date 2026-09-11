МОН предупреждава: Онлайн рисковете вече засягат пряко училищната среда
Кибертормозът, измамите и зависимостите изискват системна превенция
Митрополит Арсений каза какво ще спаси децата от агресията
Няма да се откажем от мисията на светата църква да показва верния път на децата, каза владиката
Владислав Тодоров, ГДБОП: Премахнахме от нета над 74 000 файла със сексуална експлоатация на деца през 2025 г.
В България нямаме дефиниция за киберпрестъпност, каза експертът
Илиана Жекова призова за мерки и за защита на децата в онлайн пространството
Според нея е необходим сериозен преглед на действащата нормативна уредба и изработването на цялостна законодателна рамка
Наталия Михалевска: МОН с нови мерки срещу кибертормоза на деца
МОН бързо трябва да подпомогне училищата, като създаде екипи и канали за помощ, каза зам.-министърът на образованието
Украинският посланик алармира: Децата са мишена на кибервербуване и диверсии
Олеся Илашчук разкри данни за стотици случаи и призова за обща защита
Програма срещу кибертормоза подобрява резултатите на учениците
БАС отчита по-спокойна учебна среда и по-добро представяне след въвеждане на
Димитър Николов: Общините с програми за киберзащита на децата
Общините, местните власти трябва да финансират програми за киберзащита на децата, за да се преборим с това обществено зло. Това заяви кметът на морски...
Славка Бозукова: "Киберзащитници" спаси над 300 000 деца от нараняване в нета
Надявам се, че предизборните програми ще включват мерки за борбата срещу детския кибертормоз, каза главният редактор на "Стандарт"
Киберзащитници влезе в парламента. Уникална изложба СНИМКИ
Програмата спаси 302 400 деца от насилие в интернет
Киберзащитници спаси 302 400 деца от нараняване в нета
10% по-малко деца приемат покана за приятелство с непознат
Учителите на курс по киберзащита на децата /ОБЗОР/
Форум на Българска академия за сигурност и медия "Стандарт" с нови мерки срещу тормоза на ученици в нета
Киберзащитници! Маноил Манев би аларма! Страшна опасност дебне децата /ОБЗОР/
Мерките срещу насилието в нета влизат в парламента