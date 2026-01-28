Киберзащитници влезе в парламента. Уникална изложба СНИМКИ

Изложбата „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ беше открита в Народното събрание. Експозицията е организирана по инициатива на Парламентарната група на ГЕРБ-СДС в сътрудничество с програма „Киберзащитници“. "Стандарт" от 4 години е медиен партньор на инициативата, която вече спаси над 300 000 деца от тормоз в нета.

В програмата са показани разработени от водещи израелски специалисти препоръки както към децата, така и към техните родители за максимално безопасно използване на интернет. Целта е да се повиши информираността на широката общественост и да послужи като превенция срещу тормоза на деца в онлайн пространството.

Председателят на Комисията по демографската политика, децата и семейството Илиана Жекова отбеляза, че изложбата има свой собствен заряд и по-различно послание. По думите й е важно обществото да бъде обединено по темата предвид зачестилите прояви на агресия над деца през последните години. Наш дълг е като обществени личности да направим всичко възможно да се намалят негативните тенденции на кибертормоза, допълни Илиана Жекова.

Основателят на програма „Киберзащитници“ проф. Владимир Бронфенбренер каза, че бързото развитие на технологиите е довело до голям прогрес на човечеството, но същевременно с това и до неизвестно преди това явление като детския кибертормоз. Щастливото детство е основно право на всяко дете и никой няма право да му го отнеме, посочи той. По отношение на предприетите действия, посветени на рисковете и заплахите пред подрастващите в киберпространството, проф. Владимир Бронфенбренер заяви, че през последните четири години броят на пострадалите в България е намалял от 64.5 до 49.6 на сто или с 302 400 деца. Според него постигнатите резултати потвърждават, че за българския народ благополучието на децата е приоритет.

Програма „Киберзащитници“ е основана през 2019 г. и от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството на Израел. Първото пилотно училище в България по програмата „Киберзащитници“ е СУ „Христо Ботев“ – град Септември. От март 2024 г. учебното заведение е с рекордно нисък брой пострадали деца в онлайн среда – 31.8 на сто. В рамките на Националната програма „Сигурност“ на Министерството на образованието и науката с подкрепата на Община Бургас и РУО – Бургас от декември 2025 г. във всички училища в областта се провеждат обучения по темата на ученици в четвърти клас.

На откриването на изложбата присъстваха народни представители, експерти в областта на киберсигурността, общественици и журналисти.

