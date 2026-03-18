Земетресение в ПП. Ясен Василев не искал да подпише листите

Земетресение в "Продължаваме промяната" минути преди крайния срок за регистрация на листите. Коалицията ПП-ДБ за малко да не се яви на изборите заради изнудване от страна на "Продължаваме промяната" и отказ на Асен Василев да подпише листите. Това призна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред Нова телевизия.

Проблемът бил мястото на досегашният депутат Явор Божанков в списъците за вота, разкри Мирчев. Божанков бе отстранен от ПП, защото в началото на този парламент отказа да гласува заедно с "Възраждане" за избор на председател на Народното събрание. По същата причина ПП изгониха и Даниел Лорер.

"Божанков получи номинации от ДБ, но Асен Василев отказа да подпише листите. Няколко часа преди крайния срок за регистрация можеше да не се явим на изборите", заяви Ивайло Мирчев. ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.

