Президентът каза кога ще свика 52-рото Народно събрание

В сряда или четвъртък (29 или 30 април) следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание, обяви президентът Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Държавният глава посочи, че чака решението на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Надявам се най-късно до събота да имаме и поименния списък на новите народни представители, което означава в кратки в срокове обнародването му в „Държавен вестник“ – във вторник, допълни Йотова.

Имаме всички основания да свикаме Народното събрание. Готова съм да отложа своето посещение в Дубровник, Хърватия“, ако те са готови, каза още президентът.

И вчера тя обяви пред журналисти, че най-вероятно още следващата седмица ще свика новото Народно събрание, след като ЦИК официално обяви резултатите от изборите и имената на избраните 240 народни представители.

ЦИК обяви вчера резултатите при 100% обработени протоколи от СИК. Категоричен победител е Прогресивна България“ на Румен Радев с 44,59%.

Следва ГЕРБ-СДС с 13,38%, която изпреварва коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – с 12,61%. ДПС е с 7,12%, а „Възраждане“ – с 4,25%.

Под чертата остават „Величие“, МЕЧ, „БСП – Обединена левица“ и коалиция „Сияние“. АПС има 1,56%, което е достатъчно за субсидия, а „Има такъв народ“ е под 1%, което засега ги оставя без субсидия.

