Когато Радев си говори с Тръмп – как всичко се променя

България пред уникален шанс за нова геополитическа роля на Балканите

Понякога един разговор с президента на САЩ може да промени посоката на една държава или най-малкото да ускори процеси, които са били забавяни с години. Вече на няколко пъти се е случвало у нас в годините на прехода.

Разговорът на премиера Костов с американския президент Бил Клинтън след отварянето на небето ни за американските самолети по време на кризата в Косово отприщи пътя на България в ЕС и НАТО. Посещението на премиера Симеон Сакскобурготски в Белия дом след включването ни в „коалицията на желаещите“ след атентата на 11 септември, бетонира членството ни в НАТО две години по-късно.

Разговорът на премиера Радев с президента на САЩ Доналд Тръмп след влизането ни в Борда за мир и осигурената логистична подкрепа за американските самолети няма как да бъде принизен до пазарлък между граждански визи и военни летищни такси, както се опита да го представи опозицията. Той даде тих, но ясен сигнал, след който геополитическите пластове около България започнаха да се разместват.

Докато новият кабинет влезе в сухопътна операция по разчистване на поредица социални и бюджетни мини, заложени от предишните, Радев стартира нов летателен план по отношение на външната политика. А първият му дипломатически пробив може да е факт съвсем скоро.

Конкретната сделка

За разлика от миналите срещи на най-високо ниво, които целяха общо стратегическо позициониране, разговорът Тръмп-Радев имаше и съвсем прагматично измерение с кратък хоризонт - спешното отпадане на визите за САЩ, което той директно обвърза с американските самолети.

Последвалото раздвижване във Вашингтон показва, че историческото затваряне на темата с визите може би най-сетне ще се осъществи. Поне две са очевидните причини.

Решението на правителството да удължи престоя на американските самолети-цистерни на летище София до 30 юни 2026 г. съвпада с финалната права на дипломатическата офанзива за подписването на споразумението с Иран и заслужено получи похвалата за надежден съюзник от шефа на Държавния департамент Марко Рубио. Това превърна страната ни в ключов логистичен хъб на Вашингтон за укрепване на източния фланг и операциите в Средиземноморския регион.

Искането на Радев за бързо сваляне на визите, от своя страна, не е евтино "показване на мускули", а настояване за реципрочност и изравняване на статута ни в региона. Нещо повече, премиерът използва подход, който Тръмп винаги цени - директното договаряне на принципа на взаимния интерес.

Събитията, които последваха през последните две седмици обаче показаха, че телефонният разговор с Тръмп е нещо повече от стратегическа сделка от типа „quid pro quo“.

Стартира се нова динамика, която има шансове най-накрая да превърне България в активен участник в дълбоките процеси, които отдавна текат в света. Досега ние сме в ролята на пасивен наблюдател, а в повечето случаи и директен потърпевш от кризите.

Тази нова динамика прозира в последвалите американски дипломатически визити у нас и в българските – в Брюксел, в посещението на републикански емисари, в ускорено одобрение на американския посланик за България, както и в активизация на стратегически енергийни проекти с Турция и Азербайджан.

Историческият завой

С номинацията на новия посланик Холдър, Белият дом изпраща ясен сигнал, че сменя досегашната доктрина за отношенията с България. Тръмп прави историческа стъпка, защото това е първото изцяло политическо и бизнес назначение от края на комунизма. Белият дом не изпраща кариерен дипломат от Държавния департамент - като Кенет Мертен, Херо Мустафа или Ерик Рубин, давайки ясен сигнал, че преминава отвъд традиционната дипломация. Холдър е бивш републикански конгресмен от Флорида и дългогодишен лобист с фокус върху икономиката, инфраструктурата и дерегулацията.

Небивалият хейт, който градската десница и ПП започнаха още преди да е утвърдена кандидатурата му, е разбираем. Тръмп изпраща в София човек, който не мисли с идеологеми, не толерира грантове. Той работи с категориите на новата дипломация, утвърдена от Тръмп - геополитиката през призмата на инвестициите и стратегическите партньорства с ясната цел да се засили американското икономическо присъствие и геополитическото влияние в региона.

Големият пробив

Още преди неговото пристигане у нас обаче държавата започва да се вгражда в глобалния план за икономическа свързаност, подкрепян от администрацията на Тръмп.

Визитата на президента Илияна Йотова при Илхам Алиев в Баку по време на Световния градски форум в средата на май циментира нова политическа ос по линия на сигурността и стратегическите енергийни доставки.

Две седмици по-късно, включването на зам.-министъра на енергетиката Кирил Темелков в Бакийския енергиен форум разкри реалните икономически измерения.

Темелков официално обяви, че ролята на България ще е ключова в мащабния проект за коридор Изток–Запад, който ще свърже Каспийския регион през България и Балканите чак до Италия.

Студеният душ от Брюксел

Привличането на американски инвестиции, задвижване на нови големи транспортни и енергийни проекти, обусловени от стратегическото ни географско положение, се превръщат в ключова цел за българската икономика особено след студения душ от Брюксел. Решението на Европейската комисия за официално стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу България слага край на илюзиите, че страната може да разчита единствено на европейските фондове като спасителен пояс.

Този фискален сблъсък с Брюксел не просто налага затягане на коланите, а прави задължително спешното търсене на нови, извъневропейски инвестиционни хоризонти.

Защото, когато Брюксел ни наложи мониторинг и потенциално замрази средства, България е длъжна да премине от икономика на усвояването към икономика на все по-бързото привличане на директни частни инвестиции.

Кой е най-големият източник на такъв свободен ресурс в света? Разбира се, САЩ. Затова и номинацията на Дъг Холдър е повече от логична.

Като убеден привърженик на ниските данъци и дерегулацията, той би могъл да отвори потенциала на сектори, които генерират бърз икономически растеж в България, допълващ бюджета на ЕС – енергетиката, с изграждането на новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ с американската "Уестингхаус". Това е най-големият индустриален проект в историята на България, гарантирани инвестиции, които, ако влязат, ще компенсират държавния ни дефицит.

Подкрепата за превръщането на България като технологичен лидер на Балканите ще продължи, както и военните договори, които ще осигуряват огромни данъчни приходи в хазната, жизненоважни за запълване на бюджетната дупка.

Коридорът Изток-Запад, който за нас означава Баку – София – Вашингтон, е перфектната илюстрация, че ако нямаме достатъчно европейски пари, можем да капитализираме географското си положение, превръщайки се в транзитен хъб.

Сложната балканска игра

Визитата на американския посланик в Гърция Джордж Цунис у нас, придружен от фигура като Руди Джулиани, бе ясен знак, че Белият дом на Доналд Тръмп чертае новата енергийна карта на Югоизточна Европа, в която Вертикалният газов коридор е трасето, което с ключовата роля на България ще могат да се пренесат милиардите кубически метри американски LNG към Румъния, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. С подкрепата на САЩ България инвестира активно в разширяването на интерконекторите и това вече ни превръща в равнопоставени партньори на Балканите, а не подчинени.

Още по-ключови остават енергийните връзки с Турция и мегапроектът „Пътят на Тръмп“, защото именно така България получава директен достъп до Каспийския регион и огромните ресурси на Близкия изток, без да зависи изцяло от гръцкото трасе.

Освен като ключов партньор в НАТО, Тръмп вижда в Турция основен икономически стълб на своя глобален търговски коридор. Когато България предлага инфраструктура за транзит на този поток към Европа, тя влиза в нова геополитическа роля. Дали ще успеем, тепърва ще видим.

Истината е, че днес България има уникалния шанс да го направи не чрез военна мощ или политически натиск, а чрез инфраструктурната си незаменимост - да посреща гръцките терминали, турските потоци и американските капитали, които ще захранят Европа, към която България ще продължи да бъде институционално обвързана и лоялна.

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