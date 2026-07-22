Рокада на върха в ДАНС. Пламен Тончев се върна

Със 175 гласа "за", 34 - "против" и 12 - "въздържал се" Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).„

Той беше подкрепен в дебатите от депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) и ГЕРБ-СДС, а в гласуването и от ДПС.

Против се изказаха и гласуваха от "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), а от "Възраждане" бяха "въздържал се".

Тончев беше единственият кандидат, след като беше избран за пръв път на поста през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на Агенцията Димитър Георгиев.

Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. През 2025 г. Тончев беше освободен от поста по собствено желание, след което в края на май 2025 г. Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. Това стана по времето на кабинета "Желязков". Кабинетът "Радев" го предложи на НС за нов мандат в края на юни.