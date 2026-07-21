Пицата в Монако. При Алибегов е по-скъпа

Луксът в Монако вече не изглежда толкова недостижим, след като цените в някои заведения там се оказаха по-ниски от тези в София и Созопол. Звучи невероятно, но е факт. Проверка установи драстични разлики в цените между тези в Монте Карло и българската действителност - в случая София и Созопол.

Оказва се, че за кафе и обяд излиза по-изгодно да седнеш с гледка към яхтите в Монако, отколкото в центъра на София или на брега в Созопол., пише Лупа.бг.

Едно капучино с гледка към яхтите е 3 евро. Прехвърляме се на „Витошка“, където положението не е по-различно – масово капучиното по главната улица на столицата се предлага между 3 и 3,50 евро, установява "Фокус".

Спагети със 100% телешко месо на Лазурния бряг струват 18 евро, а в някои от заведенията на жълтите павета – 24,90 евро.

Правим важно уточнение, че порциите в Монте Карло наистина са доста големи – не само се наяждаш напълно, но винаги остава храна, докато в България често сме свидетели на малки порции, поднесени в големи чинии и с добра визия, които невинаги засищат.

Пиците в Монако варират между 11 и 17 евро, а в София – между 10 и 16 евро, но това едно евро разлика е напълно оправдано. И това са само малка част от примерите – ако се разровим из столичните заведения, със сигурност ще намерим много по-фрапантни цени.

Разликата в обслужването също се забелязва – на Лазурния бряг постоянно край теб минава персонал, който се грижи чашата ти винаги да е пълна и всичко да бъде отсервирано веднага – нещо, с което в България не можем да се похвалим. Разбира се, в менюто има и по-скъпи предложения, които надвишават цените в София, но се получава така, че обяд в Монако може да излезе по-евтино, отколкото в столицата.