КНСБ иска реформи. Огромен проблем с цените

От КНСБ апелират за ясни реформи по отношение на приходите и разходите в държавния бюджет, с които да се гарантират доходите и покупателната способност на потребителите.

"От една година наблюдаваме малката кошница, а цените на борсите са различни от тези на дребно - разликата е от 30 до 130%", каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

"Много важно е да знаем какво можем да си купим с нетния размер на заплатата ни и колко сме могли да си купим миналата година. За съжаление сега купуваме по-малко, а ни се обеща друго. Чакаме онази доходна политика, с която да догоним частния сектор и инфлацията", допълни той.

"Подстрекаването за по-големи бюджети започна с един бивш министър, няма да го назовавам персонално, и оттогава всяко правителство критикува, справедливо, но с една и съща реторика", подчерта бившият премиер и министър на икономиката Николай Василев.

Никакви реформи не се предлагат в момента - автоматизмът остава. Кой не иска все пак да излезе и да каже, че увеличава пенсиите и заплатите? Но това не е отговорно поведение - да вземем от нашите деца и просто да разпилеем парите", добави той, предава Bulgaria ON AIR.

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