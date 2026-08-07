Заведение в наш топ курорт взе акъла на туристите. Извиха се опашки

Туристите се редят на опашка пред заведение в Несебър. Причината - цените. В този случай обаче не защото са невероятно високи, а точно обратното.

Цените на храните и напитките у нас и в чужбина продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. Особено по морето.

Снимки от ресторант в центъра на Несебър обаче показват, че и по Българското Черноморие има разумни бизнесмени. От обедното меню, поставено отвън, се вижда, че цените на супите и основните ястия са по-евтини от тези в Пловдив, София и други големи български градове, предава Plovdiv24.bg.

Обедното меню впечатлява с предложения под 4 евро, а свободните маси свършват бързо. Неслучайно, за да седне човек там, обикновено чака на опашка - и по обяд, и вечерно време:

Спаначеа супа 300 грама - 1.90 евро

Картофена крем супа 300 грама - 2,00 евро

Крем супа от броколи 300 грама - 2,00 евро

Супа топчета 300 грама - 2,10 еввро

Пилешка супа 300 грама - 2.10 евро

Телешко варено 300 грама - 2,70 евро

Шкембе чорба 300 грама - 2,60 евро

Леща 300 грама - 1,90 евро

Подобна е и картината при готвените ястия: