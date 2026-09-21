Нова драма с еврото в два наши града

Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50-еврови банкноти на пазар, съобщи БНР.

Неистинските 50-еврови банкноти са били прокарани в обръщение на пазара за зеленчуци и старинни вещи в село Джулюница, община Лясковец. Проверката е направена по сигнал.

Изпратеният на място полицейски екип е установил, че от пазара в селото са били закупени различни стоки, от различни търговци с неистински банкноти. Установени са пет банкноти от по 50 евро, три от които с еднакви серийни номера.

Фалшификатите са иззети. Започнато е досъдебно производство.

В Павликени опит за разпращане с фалшиви евро е направен в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са отказали да я приемат, след което са сигнализирали в полицията.

Фалшификатът е бил предложен от 55-годишен мъж от търговищкото село Голямо градище. Той обяснил, че получил банкнотата от негови клиенти. Тя е иззета, случаят се разследва.