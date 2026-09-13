Трети ден без следа от бизнесмена от Павликени, версиите са смразяващи
Кметът Емануил Манолов нарече случая изключително обезпокоителен, а полицията призовава гражданите за сигнали
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Кметът Емануил Манолов нарече случая изключително обезпокоителен, а полицията призовава гражданите за сигнали
Претърсват района, където е забелязан последно
Модерното предприятие ще произвежда и 24 000 литра ябълков сок годишно
Нивото на река Янтра се покачва и на територията на русенска област
Очаква се тази нощ нивото на водата да достигне над преливника
Предава се от незапомнени времена
Предполага се, че до посегателството се е стигнало след запой на компания, но подробности не се съобщават
Импровизираното стрелбище на многократната ни световна шампионка по спортна стрелба и кандидат за депутат от „БСП за България“ събра десетки жители на...
С дългосрочен заем от фонд ФЛАГ Община Павликени ще решава проблемите си
До момента са арестувани петима
За два мандата в Павликени беше обновен градският стадион и се поддържа в перфектен вид
Ирина Бокова е сред изненадващите номинации на социалистите от Павликени за евродепутат
Газоподаването в Павликени е възстановено от екипи на "Булгартрансгаз" след възникналата в петък авария на магистралния газопровод между линеен кран...
До 48 часа повредата ще бъде отстранена. Това заяви пред журналисти енергийният министър Теменужка Петкова, която пристигна на мястото на спукания газ...
Газопровод се е взривил тази нощ в близост до Павликени, съобщи в предаването „Тази сутрин" и.д. кметът на града инж. Венцислав Иванов. Случило се е в...
Кандидатът за кмет на Павликени от ГЕРБ Мирослав Маринов разговаря с хората от пенсионерски клуб "Ехо от младостта" в село Недан. Маринов гостува в к...
ГЕРБ в Павликени откри предизборната си кампания с водосвет за здраве и успех, отслужен от местния свещеник архимандрит Георгий в църквата "Рождество...
Масови арести след извънредна акция на ДАНС и Специализираната прокуратура в три области на централна Северна България. Закопчани са лица, заподозрени...
Павликени. ЕНП стои твърдо зад ГЕРБ. ГЕРБ е силният глас на България в Европа. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Национал...