Нов трус в ГЕРБ: Втори знаков кадър хлопна вратата на Борисов

Нов политически трус разтърси ГЕРБ във Враца и постави Бойко Борисов пред неприятен въпрос - защо в рамките на броени часове двама разпознаваеми партийни кадри решиха да си тръгнат. Бившият областен управител Николай Николов изненадващо обяви, че напуска партията, съобщи BulNews. Решението идва само ден след раздялата на ГЕРБ с бившия депутат и дългогодишен местен функционер Мартин Харизанов.

Двете напускания не означават автоматично разцепление в партията, но със сигурност са сериозен политически сигнал, още повече че идват от една и съща област и от хора, заемали важни позиции.

Когато си тръгнат отвратените, остават отвратителните

Николов не обяви война на Борисов и не посочи конкретни имена, срещу които да отправи обвинения. Посланието му обаче трудно може да бъде прочетено като обикновено административно прекратяване на партийно членство. „Днес затварям една важна страница от своя политически път и напускам ПП ГЕРБ“, написа той във Фейсбук.

Най-силният момент в обръщението му идва малко по-късно. „Има една фраза, която с времето започнах да разбирам все по-добре: „Когато си тръгнат отвратените, остават отвратителните.“ Не искам да стигам до момента, в който компромисът със собствените ми принципи се превръща в навик. Понякога да си тръгнеш не означава да се откажеш - означава да останеш верен на себе си“, пише Николов.

Той не уточнява какви точно компромиси е бил принуден да прави и кое конкретно решение или процес в ГЕРБ е преляло чашата. Самият избор на думи обаче придава на напускането ясно политическо послание.

Влезнал в ГЕРБ в най-трудния момент

Николов подчертава, че не се е присъединил към партията, когато тя е била на върха на властта и членството е носело очевидни политически дивиденти.

По думите му той е станал част от ГЕРБ малко преди задържането на Бойко Борисов и в периода на т.нар. „чегъртане“ - време, което партията определяше като една от най-тежките атаки срещу себе си. „Направих го съзнателно, защото вярвах в каузата, в силата на хората и в принципите, които и до днес нося в себе си“, заявява Николов.

Той изрично подчертава, че политическите му убеждения не са се променили и ги определя като „десни, консервативни и патриархални“. Посочва семейството, традициите, личната отговорност, свободната инициатива, силната държава и националното достойнство като ценности, от които не се отказва.

Има граници, които човек не бива да прекрачва

Още по-лична е онази част от обръщението, в която бившият областен управител признава цената, която според него е платил за политиката.

„През тези години съм давал много от себе си. Имало е моменти, в които в името на каузи, идеи и общи цели съм пренебрегвал и жертвал най-близките си хора и особено онези, които така и не поискаха нищо от мен“, пише той.

След това идва и същинското обяснение за решението му: „Днес осъзнавам, че има граници, които човек не бива да прекрачва, независимо колко силно вярва в една кауза/идея. Това е компромис, който повече няма да правя и няма да си позволя.“

Николов беше назначен за заместник областен управител на Враца през 2023 г., а година по-късно пое поста областен управител. Преди това е работил в администрацията и има образование по политология и финансово управление в публичния сектор.

Втори удар само за ден

Политическата тежест на решението му се увеличава от факта, че само ден по-рано ГЕРБ беше напусната и от Мартин Харизанов - друг разпознаваем кадър на партията във Враца.

Харизанов е бивш депутат от 48-ото Народно събрание, бил е областен координатор на МГЕРБ-Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ в града. Той също обяви решението си във Фейсбук.

Неговият тон беше по-мек към Борисов. Харизанов изрично благодари на лидера на ГЕРБ за „доверието и подкрепата през годините“ и заяви, че не си тръгва заради конфликт или желание да зачеркне миналото си.

Но политическият резултат е същият - ГЕРБ губи в рамките на два последователни дни двама кадри от една и съща регионална структура, и то хора, които не са били просто редови членове.

Именно това превръща двата отделни лични акта в по-голяма политическа новина.

Николов не гори мостовете

Въпреки тежките думи бившият областен управител също избягва директна атака срещу Борисов или своите досегашни съпартийци. „Благодаря за доверието, за възможностите, за битките, които водихме заедно, и най-вече за хората, които срещнах по този път. Част от тях ще останат мои приятели, независимо от политическите решения и пътищата, които всеки от нас ще избере“, пише Николов.

Той заявява, че не си тръгва с огорчение и не се отрича от политическото си минало. „Продължавам напред със същите убеждения, но и с по-ясното съзнание кое в живота е наистина важно. Времената бяха трудни, но хората истински. За мен беше чест!“, завършва посланието му.